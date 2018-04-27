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27 апреля 2018
13:18  27 апреля 2018 1

Расчленитель рассказал о 15 годах в ямальской колонии. «Не вернусь туда никогда». ВИДЕО

ВЫБОРЫ 2018. Голосование на выборах Президента Российской Федерации в Следственном изоляторе №1. Екатеринбург, камера, зона, закрытая дверь, заключение, тюрьма, сизо1
Масалимов должен был остаться в тюрьме до конца жизниФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Анвар Масалимов, первый из заключенных с пожизненным сроком, кому удалось выйти на свободу, прокомментировал свое пятнадцатилетнее тюремное заключение. Видеозапись с его ответом опубликовал ГТРК «Башкортостан».

«Я не вернусь туда никогда», — заявил Масалимов в интервью. Такой вопрос у журналиста возник в связи с тем, что сейчас мужчина проходит по еще одному делу об убийстве. Известно, что его сожительница является обвиняемой. Она дала признательные показания, однако после заключения в СИЗО обвинила в преступлении Масалимова. Мужчина утверждает, что не виновен.

Анвар Масалимов был приговорен к смертной казни за два убийства. Как уже рассказывало «URA.RU», последнее он совершил в 1991 году с особой жестокостью — расчленил и сжег свою жертву. Затем в стране отменили смертный приговор. Высшей мерой наказания стало пожизненное заключение, приговор убийце изменили. 15 лет он провел в знаменитой колонии строгого режима для «пожизненников» «Полярная сова» на Ямале. После многочисленных жалоб на приговор его смягчили, а затем мужчину и вовсе выпустили на свободу, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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