13:18 27 апреля 2018 1

Масалимов должен был остаться в тюрьме до конца жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Анвар Масалимов, первый из заключенных с пожизненным сроком, кому удалось выйти на свободу, прокомментировал свое пятнадцатилетнее тюремное заключение. Видеозапись с его ответом опубликовал ГТРК «Башкортостан».

«Я не вернусь туда никогда», — заявил Масалимов в интервью. Такой вопрос у журналиста возник в связи с тем, что сейчас мужчина проходит по еще одному делу об убийстве. Известно, что его сожительница является обвиняемой. Она дала признательные показания, однако после заключения в СИЗО обвинила в преступлении Масалимова. Мужчина утверждает, что не виновен.

Анвар Масалимов был приговорен к смертной казни за два убийства. Как уже рассказывало «URA.RU», последнее он совершил в 1991 году с особой жестокостью — расчленил и сжег свою жертву. Затем в стране отменили смертный приговор. Высшей мерой наказания стало пожизненное заключение, приговор убийце изменили. 15 лет он провел в знаменитой колонии строгого режима для «пожизненников» «Полярная сова» на Ямале. После многочисленных жалоб на приговор его смягчили, а затем мужчину и вовсе выпустили на свободу, писало «URA.RU».