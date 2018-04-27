Памятник рублю разрушен вандалами на Стефановской площади в Сыктывкаре. Правоохранительные органы и эксперты выясняют, кто и зачем это сделал, а пользователи сети придумывают шутки по поводу падения символа рубля.
Жители Сыктывкара увидели арт-объект разрушенным утром в пятницу, 27 апреля. Стеклянный постамент рассыпался, на нем лежал металлический символ рубля, а крепления валялись в стороне, сообщает портал PG11.ru.
Сообщение о том, что памятник российскому рублю рухнул, вызвало широкий резонанс в Сети. Снимком, на котором запечатлен разрушенный монумент, поделился популярный блогер Рустем Адагамов. Пользователи восприняли новость не без юмора, отметив, что теперь будут ждать падения доллара. «Очень наглядно», — добавляют комментаторы.
«Памятник рублю» был создан в национальном банке Республики Коми в 2015 году. На тот момент аналогичные арт-объекты были установлены в Москве, Димитровграде Ульяновской области и Томске.