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27 апреля 2018
16:00  27 апреля 2018 0

Памятник рублю рухнул в Сыктывкаре. «Очень наглядно». ФОТО

Памятник рублю в Сыктывкаре не простоял и трех летФото: Владислав Гусельников

Памятник рублю разрушен вандалами на Стефановской площади в Сыктывкаре. Правоохранительные органы и эксперты выясняют, кто и зачем это сделал, а пользователи сети придумывают шутки по поводу падения символа рубля.

Жители Сыктывкара увидели арт-объект разрушенным утром в пятницу, 27 апреля. Стеклянный постамент рассыпался, на нем лежал металлический символ рубля, а крепления валялись в стороне, сообщает портал PG11.ru.

Сообщение о том, что памятник российскому рублю рухнул, вызвало широкий резонанс в Сети. Снимком, на котором запечатлен разрушенный монумент, поделился популярный блогер Рустем Адагамов. Пользователи восприняли новость не без юмора, отметив, что теперь будут ждать падения доллара. «Очень наглядно», — добавляют комментаторы.

«Памятник рублю» был создан в национальном банке Республики Коми в 2015 году. На тот момент аналогичные арт-объекты были установлены в Москве, Димитровграде Ульяновской области и Томске.

Фото: Владислав Гусельников, pg11.ru

Наталья Ельцова
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