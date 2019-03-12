Уральский регион попал в рейтинг областей с самой низкой смертностью

Меньше всего людей умирает на Кавказе и на Севере Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Росстат выявил, в каких регионах России самая низкая смертность. В рейтинг попала Тюменской область, где за 2018 год умерло 7,9 человек на тысячу населения. В целом по стране показатель смертности по итогам прошлого года не изменился в сравнении с результатами 2017 года. В России все так же на тысячу граждан умирает 12,4 человека.

«Показатель смертности по итогам прошлого года в России составил 12,4 человека на тысячу населения. Точно таким же он был в 2017 году», — пишет «Российская газета».

Полный рейтинг смертности за 2018 год в России не приведен. Однако известно, что меньше всего людей умирает на Кавказе и на Севере. В Ингушетии по данным за прошлый год на тысячу населения умерли три человека, в Чечне — 4,2, Дагестане — 4,8, Кабардино-Балкарии и Якутии — по 7,8.

Больше всего людей умирает в Псковской и Тверской областях, там показатель равен 16,8 погибших на тысячу населения. Не многим лучше ситуация в Новгородской области — 16,5 смертей. В Ивановской области этот показатель составляет 16 человек на тысячу граждан, во Владимирской — 15,8. Высокая смертность в этих регионах объясняется тем, что в них много жителей пожилого возраста. Ниже смертность в регионах, где проживает больше молодежи.