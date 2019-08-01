В Прикамье оштрафовали авиакомпанию «Победа»

В самолете «Победы» не было одноразовых подголовников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми лоукостер «Победа» привлекли к административной ответственности за нарушение санитарных норм. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

«Допущено отсутствие подголовников на борту воздушного судна, перевозки пассажиров на котором осуществляет ООО «Авиакомпания «Победа»», — говорится в сообщении ведомства. В связи с этим авиакомпания должна будет выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

В региональном ведомстве пояснили, что из-за отсутствия подголовников авиакомпанию «Победа» ранее привлекли к административной ответственности. Однако перевозчик с решением не согласился и обратился в Пермский краевой суд с жалобой. 24 июня суд отказал лоукостеру и подтвердил позицию ведомства.

«URA.RU» обратилось за комментарием в авиакомпанию. На момент публикации материала ответ не был получен.