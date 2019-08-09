Из-за проблем «Газпрома» взлетят цены на топливо

Возможное увеличение стоимости проекта «Северный поток — 2» на 660 млн евро может ударить по ценам на газ в Европе. Таким мнением с «URA.RU» поделился заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Проект строит «дочка» «Газпрома» Nord Stream 2 AG.
«Если в Европе возникнет дефицит газа из-за проблем с вводом „Северного потока — 2“ и со срывом украинского транзита, то это просто приведет к росту цен на газ в Европе. Рост поставок СПГ и так имеет место быть, просто сейчас он давит на цены вниз. Есть такие соображения, что попытки сорвать украинский транзит имеют экономическую цель — поднять цены на газ в Европе со стороны тех же США, которые должны поддерживать миф о своем СПГ», — отметил Гривач.
По словам эксперта, внутренний газовый рынок России не затронет европейский конфликт. На регионах, где присутствуют дочерние структуры «Газпрома», в том числе и на Ямале, это никак не отразится.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе энергетической компании не удалось. Туда был направлен официальный запрос. Ответ на момент публикации не получен.
Проект «Северный поток — 2» представляет собой две линии газопровода из России до Германии через Балтийское море. Завершить стройку планировалось до конца этого года. Проблемы с задержкой согласования с Данией маршрута проекта могут привести к увеличению срока работ и стоимости проекта.