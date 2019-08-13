Куйвашев увез в Москву проект строительства метро в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев провел встречу с Дмитрием Кобылкиным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге позволит улучшить экологическую ситуацию в городе. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, представляя проект министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину.

«Как показывают расчеты, ввод в эксплуатацию второй ветки метро позволит существенно сократить выбросы от автомобильного транспорта», — сказал глава региона на встрече с Кобылкиным. Куйвашев добавил, что новая ветка метро необходима с учетом строительства новых жилых кварталов и микрорайонов, а также предстоящей Универсиады-2023.

Встреча Куйвашева и Кобылкина была посвящена реализации нацпроекта «Экология» в Свердловской области. В его рамках действуют семь региональных проектов. Так, в связи с этим в Нижнем Тагиле утвержден план мероприятий по улучшению экологической обстановки— его стоимость составляет два миллиарда рублей, сообщили в департаменте информполитики губернатора Свердловской области. Прежде всего, речь идет об оздоровлении атмосферного воздуха.