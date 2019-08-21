Курганский правозащитник попросил Москалькову заступиться за обвиненных в педофилии

Правозащитник считает, что вина педофилов не всегда очевидна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правозащитник из Курганской области Александр Андрюков провел экспертизы нескольких дел обвиняемых в педофилии из Зауралья, Челябинской и Свердловской областей — в том числе резонансный случай с фитнес-тренером из Екатеринбурга. Эксперт, изучив материалы, сделал выводы, что суды выносят приговоры, не имея веских доказательств. Материалы исследования правозащитник намерен отправить уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой.

Обобщенный анализ уголовных дел провел директор ООО «Научно-исследовательский институт судебной экспертизы — СТЭЛС» Александр Власов. «Чаще всего доказательство всего одно — невразумительные показания ребенка о событиях многолетней давности, подкрепленное малограмотной экспертизой. Во многих случаях в материалах дела в прямом или завуалированном виде присутствует посторонний мотив с элементами корысти», — отмечает эксперт.

«Никакой оценки не получило то обстоятельство, что отец „потерпевшей“ девочки является директором расположенной рядом с фитнес-центром конкурирующей фирмы», — отмечает эксперт, комментируя дело тренера из Екатеринбурга Алексея Сушко, которого суд приговорил к шести годам колонии за занятия онанизмом в присутствии девочки.

По мнению правозащитника, силовики пользуются возможностью заработать на таких резонансных делах продвижение по службе. Андрюков уточнил, что передаст материалы во время поездки в Москву в конце августа.