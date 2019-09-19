Пьяного пилота сняли с рейса из Тюмени

Самолет авиакомпании Azur Air остался без пилота Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пилота авиакомпании Azur Air сняли с рейса Тюмень—Сургут. Мужчину доставили в отделение полиции за мелкое хулиганство.

Александру Слободчикову в его выходной внезапно поставили рейс. Несмотря на то что он был нетрезв, пилот все же решил выйти на работу.

«У меня два дня выходных, я сидел-гулял. А вы меня не предупредили о том, что поставили на этот рейс», — цитирует « Федеральное агентство новостей » разговор Слободчикова с диспетчером авиакомпании. Далее он просит диспетчера как-то поменять расписание и перенести рейс, поскольку сам он находится в отделении полиции.

Летчику вменяют статью 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). В авиакомпании заявили, что разбираются в произошедшей ситуации, и пообещали предоставить комментарий позднее. Пилоту может грозить отстранение от полетов на неопределенный срок.