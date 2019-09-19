Пьяного пилота сняли с рейса из Тюмени

Пилота авиакомпании Azur Air сняли с рейса Тюмень—Сургут. Мужчину доставили в отделение полиции за мелкое хулиганство.
Александру Слободчикову в его выходной внезапно поставили рейс. Несмотря на то что он был нетрезв, пилот все же решил выйти на работу.
«У меня два дня выходных, я сидел-гулял. А вы меня не предупредили о том, что поставили на этот рейс», — цитирует «
Летчику вменяют статью 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). В авиакомпании заявили, что разбираются в произошедшей ситуации, и пообещали предоставить комментарий позднее. Пилоту может грозить отстранение от полетов на неопределенный срок.