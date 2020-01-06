Пушков назвал «эффектом бумеранга» решение Ирака о выводе войск США

Ирак решил не терпеть на своей территории «силу добра» в лице американских военных. Такую позицию иракских властей сенатор от Пермского края Алексей Пушков назвал «эффектом бумеранга».
«Эффект бумеранга: путем ликвидации [иранского генерала Касема] Сулеймани [президент США Дональд] Трамп надеялся не „потерять“ Ирак вслед за Сирией, а добился обратного: парламент Ирака потребовал вывода войск США из страны. Помпео же заверял, что все видят в США „силу добра“? Вот эту „силу добра“ иракцы и не хотят больше терпеть», — написал политик на своей странице в Twitter.
В ночь на 3 января в Ираке в результате ракетного удара, санкционированного президентом США Дональдом Трампом, был убит генерал Касем Сулеймани. После этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить Вашингтону. В ответ американский президент заявил, что в случае агрессии со стороны Тегерана США нанесут «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране. Позже на иранском телевидении предложили отдать 80 млн долларов человеку, который убьет американского лидера.
5 января парламентарии Ирака проголосовали за разрыв соглашения с антитеррористической коалицией во главе с США. Кроме того, власти страны выступили за вывод иностранных войск с территории государства.
Эффект бумеранга: путем ликвидации Сулеймани Трамп надеялся не «потерять» Ирак вслед за Сирией, а добился обратного: парламент Ирака потребовал вывода войск США из страны. Помпео же заверял, что все видят в США «силу добра»? Вот эту «силу добра» иракцы и не хотят больше терпеть.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 5, 2020