Пушков назвал «эффектом бумеранга» решение Ирака о выводе войск США

Эффект бумеранга: путем ликвидации Сулеймани Трамп надеялся не «потерять» Ирак вслед за Сирией, а добился обратного: парламент Ирака потребовал вывода войск США из страны. Помпео же заверял, что все видят в США «силу добра»? Вот эту «силу добра» иракцы и не хотят больше терпеть.