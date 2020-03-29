Новости кризиса 29 марта: Путин утвердил новые льготы и выплаты, в России уже начались сокращения

Без работы остались уже 20% сотрудников потреботрасли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

К вечеру 29 марта нефть эталонной марки Brent, согласно информации рейтингового агентства Morningstar, отыграла 0,6% и теперь стоит 25,1 доллара за баррель. За день топливо дешевело до 24,25 доллара за бочку, опустившись в цене до уровня 2003 года. Доллар торгуется по 78,77 рубля (-0,03%), а евро — по 87,98 рубля (+1,35%).

Что происходит в России?

Льготы и выплаты, обещанные президентом РФ Владимиром Путиным во время обращения к россиянам, начнут платить с 1 апреля. Уже на следующей неделе семьи, имеющие право на маткамитал, получат по пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет, пособие по безработице поднимется до величины МРОТ (12 130 рублей), а малому и среднему бизнесу отсрочат уплату налогов на шесть месяцев.

Каждая пятая компания в России из-за кризиса собирается урезать зарплаты своим сотрудникам, а еще 13% предприятий задумываются о сокращениях, говорится в исследовании Центра стратегических разработок. Если на рынке не будет положительных подвижек, то почти каждый второй бизнес обанкротится.

В Москве за время кризиса на 10% обвалился рынок аренды жилья. Самые большие проблемы — у владельцев квартир бизнес-класса, поскольку люди теперь выбирают жилье попроще, уверены эксперты. По оценкам гендиректора агентства недвижимости «Белый город» Михаила Чумалова, уже скоро арендодатели из-за снижающихся доходов будут уходить от налогов.

Доходы топ-менеджеров «Газпрома» по итогам 2019 года снизились почти вдвое — если пару лет назад они получили 3,362 млрд рублей, то теперь эта сумма сократилась до 1,956 млрд рублей.

Какая ситуация в мире?

Экономический кризис и пандемия коронавируса резко ухудшило жизнь жителей Донбасса, народных республик, рассказал министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Из-за того, что Россия и Украина закрыли границы, жители республик оказались заперты на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской. «Фактически сейчас регион блокирован с экономической точки зрения», — отметил он.

Что пишут о кризисе другие СМИ?

В России на 50-80% снизился оборот предприятия общепита и компаний, которые продают непродовольственные товары, рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров. В потребительской отрасли уже сократились 20% сотрудников. По его словам такая ситуация продлится до шести месяцев даже при оптимистичном сценарии. В связи с этим он обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ограничить максимальную кредитную ставку для таких предприятий на уровне 8%, а также предоставить каникулы по выплате процентов.

Падение может также ждать и мировой рынок автомобилей. Аналитики агентства LMC Automotive подсчитали, что в 2020 году продажи машин могут упасть на 23%, то есть с 90,3 млн до 69,4 млн единиц, если распространение коронавирусной инфекции продолжится и во втором полугодии, пишет RT. Эксперты отмечают, что падение рынка может быть сильнее, чем во время мирового финансового кризиса (2007—2009 годы). Тогда продажи легковых авто снизились лишь на 8,7%. Однако аналитики отметили, что некоторые заводы уже перепрофилировались на выпуск товаров, актуальных сегодня: маски, аппараты ИВЛ. Рост мирового авторынка начнется только в 2021 году.

Россияне пытаются спасти свои рублевые сбережения с помощью ипотеки. По мнению экспертов, состоятельные граждане берут ипотеку с небольшой переплатой (4-5% годовых), поскольку кредитный договор с банком защитит их деньги от девальвации. «Реальная инфляция для капитала чувствительнее, чем размер их переплаты по кредиту», — отмечают эксперты агентства Skolkovo Realty. В связи с такой активностью аналитики ожидают ужесточения условий выдачи кредитов и рост ипотечных ставок.

Что будет дальше?

Больше всего во время экономического кризиса пострадают работники, занятые в сфере услуг, например работники фитнес-центров и салонов красоты. Эксперты считают, что падение спроса в этой сфере продолжится из-за посттравматического синдрома, который может развиться у людей на фоне пандемии коронавируса и всех ограничений связанных с ней. Также пострадает сфера развлечений и путешествий. В минусе могут оказаться и фрилансеры.

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