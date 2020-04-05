Новости кризиса 5 апреля: Мир ждет вторая волна кризиса, а Россию двухлетнее падение

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миру готовиться к новой волне экономического кризиса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цена на нефть марки Brent подешевела по сравнению с показателями от 4 апреля и составляет 34,83 доллара за баррель. Марка WTI несколько подорожала — за баррель дают 28,97 доллара. На фоне увеличения цен на черное золото, рубль также укрепился — доллар можно купить за 76,49 рубля, евро стоит 82,63 рубля. На следующей неделе аналитики ожидают продолжения роста фондового рынка и укрепления рубля.

Что происходит в России?

Сбербанк разъяснил россиянам правила предоставления кредитных каникул. Так, отсрочка платежей распространяется на ипотеку до 1,5 миллиона рублей, на автокредит до 600 тысяч, на потребительские кредиты для физических лиц менее 250 тысяч, а также на кредитные карты для физлиц до 100 тысяч. Индивидуальные предприниматели могут оформить кредитные каникулы для потребительского кредита, однако сумма не должна превышать 300 тысяч рублей.

Тем временем в Кремле признали, что продление нерабочих дней является огромной нагрузкой на экономику страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о продлении нерабочей недели вызывало разногласия.

Кроме того, Песков предположил — увеличение добычи нефти приведет к минимальной цене на нее, что не выгодно ни одному государству. Он подчеркнул, что после того, как Саудовская Аравия пошла на увеличение добычи черного золота, в мире появился риск заполнения всех хранилищ нефти. По его словам, даже танкеры уже применяются не для перевозки нефти, а для хранения. Песков назвал их «плавучими канистрами».

Как развивается ситуация в мире?

Правительство США пытается найти способы, чтобы помочь авиакомпаниям, переживающим кризис из-за пандемии коронавируса. Американское министерство финансов хочет нанять три инвестбанка, чтобы те помогли правительству определиться с мерами поддержки отрасли.

Это происходит на фоне того, что из-за пандемии не менее 29% экономики США было парализовано. К такому выводу пришли эксперты аналитического подразделения международного рейтингового агентства Moody’s.

Что пишут о кризисе другие СМИ?

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает — Россия готова сократить добычу нефти на один миллион баррелей в сутки или 10% от общего объема. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия готова сократить добычу нефти, но только вместе с другими крупными участниками рынка, в том числе США и Саудовской Аравией.

Тем временем Китай, где количество инфицированных коронавирусом уже меньше 10 тысяч, с 1 марта экспортировал медицинские средства на общую сумму около 1,45 млрд долларов.

Что будет дальше?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миру стоит готовиться к новой волне экономического кризиса. По его словам, многим государствам следует скоординировать ряд антикризисных мер, чтобы преодолеть предстоящие трудности.

А в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования уже подсчитали, что в ближайшие два года российскую экономику ждет спад, даже если государство будет пытаться смягчить ущерб от кризиса. Причем после этого на ее восстановление понадобится еще два года — вплоть до выборов президента в 2024.

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть курсе всех событий. У нас также есть telegram-канал @uranews, где мы оперативно публикуем самое важное.