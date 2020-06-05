После карантина Путина ждут в Екатеринбурге

Владимир Путин приезжал в Екатеринбург в июле 2019 года на саммит GMIS Фото: Михаил Метцель\ТАСС

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент РФ Владимир Путин посетит Екатеринбург в конце сентября-начале октября, сообщает кремлевский пул РИА «Новости», не уточняя причину визита. По данным источников URA.RU, в регионе запланированы сразу два мероприятия с участием главы государства.

В конце сентября в Екатеринбурге планировалось провести IX Российско-киргизскую межрегиональную конференцию, знает собеседник URA.RU в правительстве региона. Ранее проведение мероприятия в столице УрФО утвердил лично Владимир Путин, и подготовка к нему идет полным ходом, подчеркивает собеседник агентства.

Глава департамента информполитики региона Юлия Прыткова подтвердила URA.RU, что подготовка мероприятия продолжается, несмотря на пандемию: «Такая работа была начата еще в конце прошлого года».

Владимир Путин также может приехать в Екатеринбург на заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. «Если все пойдет по плану, мы планируем провести совет осенью. Пока это запланировано на конец сентября — начало октября в Екатеринбурге. Но мы будем смотреть на ситуацию с коронавирусом», — цитирует ТАСС помощника президента РФ Игоря Левитина.

Собеседник URA.RU в окружении главы Свердловской области Евгения Куйвашева не исключил, что президент может посетить оба мероприятия, так как у властей региона есть опыт параллельного проведения разных мероприятий международного и федерального уровня в Екатеринбурге.

Обновлено 15:04: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не в курсе, что за мероприятия запланированы в Екатеринбурге в сентябре с участием президента.