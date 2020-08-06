Чусовая — одно из любимых мест отдыха уральских туристов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Наплыв туристов, вызванный эпидемией коронавируса, привел к сильному загрязнению территории природного парка «Река Чусовая», расположенного на берегу одноименной реки. В результате экология крупнейшей реки Свердловской области находится под угрозой.

«Мы никогда не видели столько людей! Из-за коронавируса и отсутствия возможности поехать на другой курорт народ вспомнил о местных достопримечательностях. Едут со всего Урала: со Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Пермского края. В итоге берег реки завален мусором. У нас в парке на 150 км реки и 84 тысячи гектаров всего девять сотрудников из отдела охраны. Причем рычагов воздействия на туристов они не имеют, возможны лишь уговоры. Но если люди уже выпили, они вообще ничего не слышат», — рассказал URA.RU Александр Прохоренко, директор природного парка «Река Чусовая».

Житель Екатеринбурга Мирослав Кожевников смонтировал ролик из кадров, которые он сделал на берегах Чусовой. По словам Мирослава, Чусовая по берегам загажена до безобразия, люди в пожароопасный период разжигают костры. На территория природного парка припаркованы автомобили. Рядом брошены пакеты с мусором. «У меня вопрос ко всем „диким“ туристам: „Ребята, вы в дальнейшем жить на свалке собираетесь и дышать, видимо, своим мусором?“ Самое обидное, что мы, адекватные туристы, совместно с работниками природного парка регулярно берем мешки, перчатки и собираем весь этот мусор за вами. Но даже регулярных рейдов недостаточно, дикари умудряются загадить весь берег за считанные часы», — заявил Мирослав Кожевников.

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