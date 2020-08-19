За последние сутки в России число новых выявленных случаев заболевания снова возросло Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 20 августа, — 253-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 163-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным coronavirus-monitor, количество зараженных по всему миру достигло отметки в 22 559 980 (+263 286 за сутки). Вылечились 15 481 058 пациентов (+259 675), жертвами инфекции стали 795 963 человека (+6 415).

Антилидером по заболеваемости остаются Соединённые Штаты Америки, где выявлено уже 5 699 897, а жертвами вируса стали более 176 тысяч граждан страны. Затем следует Бразилия с 3 460 413 заболевших, эту тройку замыкает Индия, где насчитывается 2 835 822 инфицированных. Россия остаётся на четвёртом месте: количество заболевших в нашей стране постепенно приближается к миллиону, на данный момент зафиксировано 937 337 человек.

Вакцина и лекарство от коронавируса

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард рассказал о встрече с послом РФ Виктором Коронелли и заинтересованности в том, чтобы как можно быстрее получить российскую вакцину . Тем временем «Спутник V» намерена заказать также Сербия. Власти республики планируют до конца года приобрести миллион доз российского препарата .

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи сообщил, что местные ученые разрабатывают тринадцать вакцин . Три из них успешно прошли испытания на животных. Началась подготовка к клиническим испытаниям на людях.

Коронавирус в России

За последние сутки в России число новых выявленных случаев заболевания снова возросло. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендовал колледжам России в условиях пандемии перевести занятия заочных и вечерних групп на дистанционный формат . Ведомство также рекомендовало колледжам и техникумам не проводить массовые мероприятия среди различных групп студентов.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин уже испытал на себе вакцину. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что ее нельзя вводить людям с повышенной температурой и тем, кто накануне принимал алкоголь.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ведомство в этом году проверит расходование средств, которые были выделены на закупку ИВЛ, бесконтактных термометров и другого оборудования . Также Кудрин отметил, что будет проанализировано, как выплачивалась материальная помощь медикам, боровшимся с больными пациентами.

Россияне начали массово покупать авиабилеты на еще не открывшиеся международные направления. Лидерами продаж стали Белоруссия, Армения и Бали и Черногория. Эксперты отмечают, покупая такие билеты на закрытые направления, граждане могут остаться как без перелета, так и без денег, если сообщение не откроется до конца года.

Коронавирус в мире

Власти китайского Уханя с самого начала пытались скрыть от руководства Китая масштабы эпидемии из-за страха наказания. Такие новые подробности расследования представила газета The New York Times со ссылкой на спецслужбы США.

Научное общество инфекционистов Японии, считают, что страна сейчас переживает разгар второй волны эпидемии . Предположительно, по их мнению, после этого последуют третья и четвертая волны. Специалисты заявили, что им придется привыкать к жизни в условиях коронавируса.

Советник Центра стратегических исследований (SAM) МИД Турции Сельчук Колакоглу предупредил о возможном ухудшении эпидемиологической обстановки в Турции в сентябре. Он призвал туристов быть бдительными.

Немецкие ученые обнаружили, что COVID-19 может попадать в клетки человеческого организма с помощью своих нетвердых «шипов». Они выяснили, что «шипы», из-за которых вирус получил свое название, могут изгибаться. У этих отростков выделили три «сустава»: «бедро», «колено» и «голеностоп».