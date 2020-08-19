Сегодня, 20 августа, — 253-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 163-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным coronavirus-monitor, количество зараженных по всему миру достигло отметки в 22 559 980 (+263 286 за сутки). Вылечились 15 481 058 пациентов (+259 675), жертвами инфекции стали 795 963 человека (+6 415).
Антилидером по заболеваемости остаются Соединённые Штаты Америки, где выявлено уже 5 699 897, а жертвами вируса стали более 176 тысяч граждан страны. Затем следует Бразилия с 3 460 413 заболевших, эту тройку замыкает Индия, где насчитывается 2 835 822 инфицированных. Россия остаётся на четвёртом месте: количество заболевших в нашей стране постепенно приближается к миллиону, на данный момент зафиксировано 937 337 человек.
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