19 августа 2020

Коронавирус: последние новости 20 августа. Вице-премьер сделал прививку, кому противопоказана российская вакцина

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За последние сутки в России число новых выявленных случаев заболевания снова возросло Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сегодня, 20 августа, — 253-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 163-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным coronavirus-monitor, количество зараженных по всему миру достигло отметки в 22 559 980 (+263 286 за сутки). Вылечились 15 481 058 пациентов (+259 675), жертвами инфекции стали 795 963 человека (+6 415).

Антилидером по заболеваемости остаются Соединённые Штаты Америки, где выявлено уже 5 699 897, а жертвами вируса стали более 176 тысяч граждан страны. Затем следует Бразилия с 3 460 413 заболевших, эту тройку замыкает Индия, где насчитывается 2 835 822 инфицированных. Россия остаётся на четвёртом месте: количество заболевших в нашей стране постепенно приближается к миллиону, на данный момент зафиксировано 937 337 человек.

Вакцина и лекарство от коронавируса

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард рассказал о встрече с послом РФ Виктором Коронелли и заинтересованности в том, чтобы как можно быстрее получить российскую вакцину. Тем временем «Спутник V» намерена заказать также Сербия. Власти республики планируют до конца года приобрести миллион доз российского препарата.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи сообщил, что местные ученые разрабатывают тринадцать вакцин. Три из них успешно прошли испытания на животных. Началась подготовка к клиническим испытаниям на людях.

Коронавирус в России

За последние сутки в России число новых выявленных случаев заболевания снова возросло. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендовал колледжам России в условиях пандемии перевести занятия заочных и вечерних групп на дистанционный формат. Ведомство также рекомендовало колледжам и техникумам не проводить массовые мероприятия среди различных групп студентов.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин уже испытал на себе вакцину. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что ее нельзя вводить людям с повышенной температурой и тем, кто накануне принимал алкоголь.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ведомство в этом году проверит расходование средств, которые были выделены на закупку ИВЛ, бесконтактных термометров и другого оборудования. Также Кудрин отметил, что будет проанализировано, как выплачивалась материальная помощь медикам, боровшимся с больными пациентами.

Россияне начали массово покупать авиабилеты на еще не открывшиеся международные направления. Лидерами продаж стали Белоруссия, Армения и Бали и Черногория. Эксперты отмечают, покупая такие билеты на закрытые направления, граждане могут остаться как без перелета, так и без денег, если сообщение не откроется до конца года.

Коронавирус в мире

Власти китайского Уханя с самого начала пытались скрыть от руководства Китая масштабы эпидемии из-за страха наказания. Такие новые подробности расследования представила газета The New York Times со ссылкой на спецслужбы США.

Научное общество инфекционистов Японии, считают, что страна сейчас переживает разгар второй волны эпидемии. Предположительно, по их мнению, после этого последуют третья и четвертая волны. Специалисты заявили, что им придется привыкать к жизни в условиях коронавируса.

Советник Центра стратегических исследований (SAM) МИД Турции Сельчук Колакоглу предупредил о возможном ухудшении эпидемиологической обстановки в Турции в сентябре. Он призвал туристов быть бдительными.

Немецкие ученые обнаружили, что COVID-19 может попадать в клетки человеческого организма с помощью своих нетвердых «шипов». Они выяснили, что «шипы», из-за которых вирус получил свое название, могут изгибаться. У этих отростков выделили три «сустава»: «бедро», «колено» и «голеностоп».

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