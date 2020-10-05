В скором времени зарплаты российских учителей могут сильно измениться Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

«Единая Россия» предложила ввести четкий коэффициент соотношения зарплат в российских школах. В партии считают, что такая мера исправит ситуацию, когда руководители образовательных учреждений зарабатывают в разы больше своих подчиненных.

Кроме того, партия разработала предложения по исправлению разницы в зарплатах между самими учителями в регионах. Сейчас из-за отсутствия единой системы окладов и разных подходов к начислению надбавок у работников одинаковой специальности и квалификации заработная плата может отличаться в разы. Чтобы исправить ситуацию «Единая Россия» предложила зафиксировать минимальный оклад для учителей на уровне 70% от всей зарплаты.

В регионах прошли обсуждения о реформировании системы оплаты труда учителей Фото: пресс-служба «Единой России»

«Мониторинг показывает, что во многих регионах должностные оклады учителей и врачей даже ниже размера МРОТ, а их доля в общем объеме оплаты труда где-то не достигает и 30 процентов. А чтобы добиться выполнения майского указа, руководители на местах занимаются откровенными манипуляциями со ставками часов работы. Тех же учителей буквально „насильно“ заставляют работать на 1,5-2 ставки, брать классное руководство, вести факультативы. Это неприемлемо», — сказал ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В совершенствовании системы оплаты труда учителей также участвует партпроект «Новая школа». Его координатор депутат Госдумы Алена Аршинова сообщила, что партийцы еще в феврале провели в регионах общественные дискуссии и выработали предложения по приведению системы к общим федеральным принципам формирования зарплат.

Кроме того, качественных изменений в жизни учителей единороссы ждут в связи с вводом с января 2020 года программы «Земский учитель». По ней учителям, прибывшим на работу в сельский населенный пункт с населением до 50 тысяч человек, выплачивается миллион рублей (в ДФО — до 2 млн рублей).

Школы подготовились к работе во время пандемии Фото: пресс-служба «Единой России»

Отдельно партийцы занимаются решением проблем, которые возникли у учителей в период пандемии коронавируса. К примеру, совместно с Минпросвещения РФ и «Агентством стратегических инициатив» «Единая Россия» провела акцию «Помоги учиться дома» по выдаче 500 тысяч гаджетов учителям и детям для дистанционного обучения. Кроме того, партия добилась расширения списка доплат педагогам в период борьбы с ковидом. К примеру, учителям стали оплачивать не только работу на ЕГЭ, но и на ОГЭ (экзамен для 9 классов).

«С первых дней пандемии мы обеспечили не только школьников, а также учителей необходимой компьютерной техникой. В новых условиях сдачи единого государственного экзамена обеспечили всех средствами индивидуальной защиты», — подтвердил координатор проекта «Новая школа» в Курганской области Рамиль Салеев. Замминистра образования Челябинской области Елена Коузова (член общественного совета партпроекта «Новая школа) добавила, что сейчас все школы «как следует подготовились к охране здоровья»: «Везде есть санитайзеры, средства индивидуальной защиты, бесконтактные термометры, бактерицидные облучатели».