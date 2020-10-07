Крупного производителя мяса из ЯНАО обвинили в дискриминации

В колбасном цехе «Ямальских оленей» работают только тюменцы Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Предприятие «Ямальские олени», поставляющее мясо в большинство государственных учреждений ЯНАО, предпочитает нанимать на работу приезжих, тогда как новые рабочие места были обещаны местным. Как сообщили в социальных сетях жители Сеяхи Ямальского района, в цехе по забою оленей работают жители Тюменской области.

«По факту местные там почти не работают, в колбасный цех привезли рабочих с Тюмени», — приводятся в группе «Голос Тундры» «ВКонтакте» слова ямальца, попросившего сохранить анонимность. Автор заявил, что местных принимают только на временную работу с маленькими зарплатами, в то время как тюменцам платят хорошо и предоставляют отремонтированное жилье.

Местные власти якобы не вступаются за своих, не отстаивают для них рабочие места перед руководством предприятия. По словам автора, обещания главы района Андрея Кугаевского в итоге не выполнены.

В райадминистрации вопросы переадресовали к директору МП «Ямальские олени» Евгению Мальцеву. Тот назвал подобные обвинения в соцсетях «полным абсурдом». По его словам, в нынешних условиях привезти и разместить порядка 100 работников из другого региона не реально. «Их нужно не просто привезти, их нужно будет всех протестировать на ковид, разместить, кормить, — рассказал директор предприятия. — Раньше мы могли позволить себе привезти квалифицированных вальщиков, сейчас не можем».

Руководитель добавил, что среди принимаемых на работу будут только местные жители, которых подбирают начальники участков. В доказательство своих слов после 1 ноября Мальцев пообещал предоставить списки сотрудников.