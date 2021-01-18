Депутата Госдумы Андрея Голушко подозревают в сокрытии доходов и активов Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Голушко заподозрили в сокрытии от декларирования доходов в сотни миллионов рублей, недвижимости за границей, а также авиации и охотхозяйства. Защита парламентария все отрицает.

Сейчас иск заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина рассматривается в Тверском суде Москвы. Основным ответчиком по нему, по данным газеты « Коммерсант» , является Андрей Голушко. Согласно его декларациям, с 2011 по 2019 год его доход в виде зарплаты, а также от продажи имущества составил 282,9 млн рублей. Также он задекларировал владение долями в трех компаниях.

«При этом, по сведениям Росфинмониторинга и ФНС, примерно в тот же период, с 2010 по 2017 годы, только на счета господина Голушко в Газпромбанке, Сбербанке и Бинбанке поступило 909,9 млн руб., из которых почти 360 млн были внесены наличными. Одновременно Росфинмониторинг зафиксировал расходные операции по тем же счетам на сумму почти в 900 млн руб., из которых более 81 млн было потрачено за границей», — пишет издание.

Таким образом, как считают в Генпрокуратуре, Голушко, будучи депутатом и сенатором в прошлом, имел «непредусмотренный законом и явно превышающий его официальный заработок» доход, который он скрывал от декларирования. Кроме того, речь идет не только о деньгах, но и о недвижимости, в том числе за границей.

У супруги депутата нашли две квартиры на Лазурном берегу в районе Ниццы, одна из которых была приобретена на ее девичью фамилию. Также, продолжает газета, супруги участвовали в деятельности товарищества La Chapelle во французском Канне, которое занимается риэлтерской деятельностью. Помимо этого в пользовании парламентария якобы находились бизнес-джет Hawker 850XP и вертолет R66, а под контролем — через юрлицо — охотничье хозяйство у озера Дубровное в Тюменской области.

«Утверждения, изложенные в исковом заявлении, не подтверждены допустимыми доказательствами», — подчеркнул в беседе с «Ъ» адвокат депутата Андрей Хабаров. По его словам, владельцами недвижимости во Франции являются однофамильцы жены парламентария, а охотхозяйство и авиация не являются собственностью Голушко или кого-либо из его родственников.