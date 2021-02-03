Россиянам дали полномочия, как у депутатов, ради большой стройки

«Единая Россия» запустила общественный мониторинг строительства физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ), на которые государство ранее выделило два миллиарда. Жители регионов вместе с депутатами будут контролировать ход работ. Кроме того, партия разрабатывает цифровой сервис, содержащий полную информацию о ФОКОТах, сообщил временно исполняющий обязанности замсекретаря Генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин.

«За каждым объектом будут закреплены депутаты Госдумы и региональных парламентов от „Единой России“. Они будут следить за проведением работ по объектам и информировать о них жителей, — сообщил Кобылкин. — Депутаты вместе с жителями будут выезжать на стройки, встречаться с подрядчиками и представителями органов местного самоуправления, чтобы при необходимости оперативно решать возникающие проблемы».

В дальнейшем партия проработает вопрос о благоустройстве территорий вокруг спортивных объектов, отметил политик. В том числе, предполагается использование механизмов «народного бюджетирования».

На выделенные 2 млрд рублей по стране будут созданы 100 спортивных комплексов

В конце января по предложению «Единой России» правительство РФ направило два миллиарда рублей на строительство ФОКОТов в разных регионах страны. На эти средства будет создано 100 объектов, 43 из них введут в эксплуатацию уже в 2021 году. В северных регионах установят хоккейные коробки, в южных — баскетбольные и волейбольные площадки. Также спортивные площадки будут оборудованы футбольными полями с искусственным покрытием, беговые дорожки, силовые тренажеры и воркаут-зоны.

К примеру, в Курганской области спортивный комплекc в 2021 году будет построен в поселке Карагаполье. «Проект спортивного объекта обсуждался с жителями районного центра. Было принято решение возвести футбольное поле с современным покрытием, площадку для спортивных игр с мячом, силовые тренажеры. Жители с нетерпением ждут появления нового сооружения», — рассказал председатель курганской облдумы Дмитрий Фролов.

43 ФОКОТа будут введены в эксплуатацию уже в 2021 году

Фото: пресс-служба «Единой России»