В Россию пытались провести почти 3 тыс. курток и блузок без маркировки (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В пункте пропуска через государственную границу Петухово (Курганская область) были изъяты 2988 блузок и курток без обязательной маркировки из Киргизии. Об этом 4 февраля URA.RU сообщила пресс-служба Тюменской таможни.

«В результате досмотра грузового отсека транспортного средства таможенники обнаружили 2 988 блузок и курток без обязательной маркировки общим весом 479 килограммов», — рассказали в пресс-службе. Груз, который следовал в Екатеринбург, изъяли сотрудники Тюменской таможни совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

В пресс-службе объяснили, что с 1 января 2021 года в Россию запрещено ввозить немаркированные товары легкой промышленности. «С момента вступления в силу новых правил, это первое нарушение, выявленное в регионе деятельности Тюменской таможни», — цитирует пресс-служба начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров таможни Александра Решетникова.

Товар изъяли сотрудники Роспотребнадзора. Нарушителю грозит штраф до 300 тысяч рублей.

В пункте пропуска изъяли куртки и блузки Фото: пресс-службы Тюменской таможни

На границе изъяли 479 килограммов контрабанды Фото: пресс-службы Тюменской таможни