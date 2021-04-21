Сенатор Чернецкий указал на важный момент в послании Путина

Аркадий Чернецкий оценил рациональный подход Владимира Путина в расходовании средств Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор от Свердловской области Аркадий Чернецкий прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о скорейшем строительстве скоростной трассы Москва — Казань — Екатеринбург. Как отметил Аркадий Чернецкий в беседе с URA.RU, это важный экономический шаг не только для Свердловской области, но и для всей страны.

«Я очень рад двум моментам: во-первых, что трасса будет проходить именно через Екатеринбург, для региона это чрезвычайно важно. И второе: наконец государство принимает решение о рациональном использовании фонда национального благосостояния. Заканчиваются времена, когда эта кубышка, набитая деньгами, лежала и была консервирована для каких-то критических моментов», — заявил сенатор. По его словам, пользы государству от фонда в таком виде было немного.

«На сегодняшний день прагматичный подход, видимо, восторжествовал. То есть какие-то резервы будут сохранены, но значительная часть этого фонда может сегодня быть направлена на реализацию крупных инфраструктурных проектов без опасения, что это приведет к всплеску инфляции», — добавил Аркадий Чернецкий. Он указал на то, что против расходования средств фонда на строительство дорог выступал ряд экономистов, утверждающих, что это приведет к инфляции.

Поручение о строительстве высокоскоростной магистрали до Екатеринбурга Путин дал в своем послании Федеральному собранию. Президент заявил, что это позволит обеспечить безопасное автомобильное движение по всей европейской части России — от Балтики до Урала. Правительство РФ пообещало, что строительство этого участка автомагистрали закончится в 2024 году.