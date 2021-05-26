26 мая 2021
25 мая 2021

В челябинском городе возбудили дело о хищениях из бюджета. Претензии адресуют фирме из Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, судебное заседание, полиция, конвой, судебное дело
Расследование будут вести следователи полиции (фото из архива) Фото:

Уголовное дело о хищениях из бюджета возбудили в городе Карабаше по материалам проверки Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в региональной прокуратуре.

«С июня по декабрь 2020 года неустановленное лицо из числа руководства ООО «ТЭКО-СтройМонтажСервис» при выполнении работ по муниципальному контракту по ремонту квартальной тепловой сети в Карабаше завладело средствами в размере 237,5 тыс. рублей, принадлежащими администрации Карабаша. По итогам прокурорской проверки следователи муниципального отдела полиции «Кыштымский» возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ» (мошенничество)», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили URA.RU в Контрольно-счетной палате, сумма контракта составила 5 млн рублей. Начальная цена тендера была заявлена в 8,2 млн рублей.

Выигравшая торги компания зарегистрирована в Пермском крае. На момент подготовки новости там не ответили на звонок по номеру телефона, имеющемуся в распоряжении редакции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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