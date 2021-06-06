«Яндекс» составил список местных слов в регионах УрФО

Аналитики сервиса «Яндекс.Дзен» вместе с учеными из Института русского языка им. В.В. Виноградова составили список диалектных слов, которые употребляются в разных регионах России. Свое исследование эксперты подготовили ко Дню русского языка — 6 июня.
Специалисты проанализировали материалы и комментарии, которые пользователи публиковали на сайте «Яндекс.Дзен». Эксперты отобрали некоторые из них. В частности, в Пермском крае лапшу быстрого приготовления называют «бичиком», мочалку — «вихоткой», ветку — «вичкой», красивого человека называют «баским», а диковатого — «дикошарым». Эти слова также встречаются и в соседних регионах. В Свердловской области вместо торговать могут сказать «банчить», а напрягаться заменить на «кожилиться».
В Челябинской области вместо ошибиться употребляют слово «окарать», а выпивать (алкоголь) заменяют на «халкать», миску могут назвать «чеплашкой». В Курганской области вместо того, чтобы навязывать, «навеливают», а двоюродного брата называют «сродным», а для малолитражного автомобиля придумали называние «шушлайка». В Тюменской области голень прозвали «лыткой», овода — «паутом», вместо выпить могут сказать «намахнуть», а вместо избаловать — «расповадить». В ХМАО не буянят, а «бурогозят», и не бродят, а «шорохаются», гусеничный вездеход прозвали «газушкой», а мелкокалиберную винтовку — «мелканом».
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