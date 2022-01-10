Гонщик Карякин объяснил, почему для него закончился «Дакар». «Просто рвался металл»

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Пресс-конференция, посвященная благотворительному хоккейному матчу г. Екатеринбург, карякин сергей
По словам Сергея Карякина, автомобиль получил повреждения, которые невозможно исправить Фото:

Свердловский гонщик — депутат Законодательного собрания Свердловской области Сергей Карякин пояснил, что не смог продолжить участие в турнире «Дакар» из-за сильного повреждения своей машины. Об этом он рассказал в видео, разместив его на своей странице в Facebook.

«Экипаж итальянского гонщика №333 допустил выезд на сторону встречного движения потока. Он вырулил из-за кучи песка и на скорости более 100 км/ч произошло столкновение. Машина была сильно повреждена что у нас, что у них, штурмана [итальянского экипажа] увезли на вертолете в больницу с подозрением на перелом позвоночника. Нам повезло чуть больше, здоровье не пострадало», — сказал Карякин в видеоролике.

Он также уточнил, что восстановить машину в пустыне, не имея необходимых инструментов невозможно: «Удар был такой силы, что загнул нижнюю часть рамы до самого низа, и честно могу сказать, что так лучше, чем сейчас лежать в больнице и не чувствовать своих ног. Ребята пытались вытянуть раму растягивая машину между двумя грузовиками. В какой-то момент крепления на раме перестали выдерживать, просто рвался металл», — заключил гонщик-депутат.

Ралли «Дакар-2022» проходит в Саудовской Аравии с 2 по 14 января. Экипаж Сергея Карякина попал в жесткую аварию с итальянцем Марко Каррара на седьмом этапе турнира, проходившем 9 января. В результате столкновения серьезно пострадал штурман итальянского пилота. До момента столкновения уральский гонщик занимал первую строчку в зачете среди мотовездеходов.

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Свердловский гонщик — депутат Законодательного собрания Свердловской области Сергей Карякин пояснил, что не смог продолжить участие в турнире «Дакар» из-за сильного повреждения своей машины. Об этом он рассказал в видео, разместив его на своей странице в Facebook. «Экипаж итальянского гонщика №333 допустил выезд на сторону встречного движения потока. Он вырулил из-за кучи песка и на скорости более 100 км/ч произошло столкновение. Машина была сильно повреждена что у нас, что у них, штурмана [итальянского экипажа] увезли на вертолете в больницу с подозрением на перелом позвоночника. Нам повезло чуть больше, здоровье не пострадало», — сказал Карякин в видеоролике. Он также уточнил, что восстановить машину в пустыне, не имея необходимых инструментов невозможно: «Удар был такой силы, что загнул нижнюю часть рамы до самого низа, и честно могу сказать, что так лучше, чем сейчас лежать в больнице и не чувствовать своих ног. Ребята пытались вытянуть раму растягивая машину между двумя грузовиками. В какой-то момент крепления на раме перестали выдерживать, просто рвался металл», — заключил гонщик-депутат. Ралли «Дакар-2022» проходит в Саудовской Аравии с 2 по 14 января. Экипаж Сергея Карякина попал в жесткую аварию с итальянцем Марко Каррара на седьмом этапе турнира, проходившем 9 января. В результате столкновения серьезно пострадал штурман итальянского пилота. До момента столкновения уральский гонщик занимал первую строчку в зачете среди мотовездеходов.
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