Нижневартовск обогнал Сургут и Тюмень по качеству жизни

13 января 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

Самое большее количество баллов Нижневартовск набрал по показателям качества работы ЖКХ и дорожного хозяйства Фото: Александр Елизаров © URA.RU Нижневартовск обогнал Сургут и Тюмень в рейтинге по показателям качества жизни населения в России в 2021 году. Столица Самотлора заняла 19 место в итоговой таблице, уступив крупнейшим городам УрФО — Екатеринбургу и Челябинску 17-е и 18-е место соответственно. Сургут разместился на 53-й строчке рейтинга, а областной столице досталась лишь 63-е. Аналитику показателей качества жизни населения в городах России разместил на своем официальном сайте Финансовый университет при правительстве РФ. Эксперты университета основывались на данных социологических опросов, информации Росстата, Банка России и сведениях из открытых баз данных. Оценка велась по 12 показателям, среди которых склонность к миграции, состояние дорожного хозяйства, сферы ЖКХ, уровень тревожности, деструктивного поведения и социальной конфликтности. Нижневартовск набрал по итогам оценок показателей 65,1 балла, выше всего эксперты оценили работу сферы ЖКХ и дорожного хозяйства. Качество жизни в Сургуте эксперты оценили в 59,9 балла и отметили низкие показатели деструктивного поведения среди населения и хорошую организацию работы дорожного хозяйства, ее оценили в 89 баллов из 100. Итоговые показатели Тюмени составили 58 баллов, лучше всего, по мнению экспертов в областной столице работает система образования. В рейтинг качества жизни вошли города России с населением более 250 тысяч человек. Первые три строчки заняли Москва, Санкт-Петербург и Грозный. В столице Чечни эксперты отметили самый низкий уровень социальной конфликтности. Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО вошел в топ регионов по числу долларовых миллионеров. Распределение богатых людей по регионам было выведено исходя из количества стоящих на учете в регионе люксовых автомобилей, принадлежащих физлицам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Нижневартовск обогнал Сургут и Тюмень в рейтинге по показателям качества жизни населения в России в 2021 году. Столица Самотлора заняла 19 место в итоговой таблице, уступив крупнейшим городам УрФО — Екатеринбургу и Челябинску 17-е и 18-е место соответственно. Сургут разместился на 53-й строчке рейтинга, а областной столице досталась лишь 63-е. Аналитику показателей качества жизни населения в городах России разместил на своем официальном сайте Финансовый университет при правительстве РФ. Эксперты университета основывались на данных социологических опросов, информации Росстата, Банка России и сведениях из открытых баз данных. Оценка велась по 12 показателям, среди которых склонность к миграции, состояние дорожного хозяйства, сферы ЖКХ, уровень тревожности, деструктивного поведения и социальной конфликтности. Нижневартовск набрал по итогам оценок показателей 65,1 балла, выше всего эксперты оценили работу сферы ЖКХ и дорожного хозяйства. Качество жизни в Сургуте эксперты оценили в 59,9 балла и отметили низкие показатели деструктивного поведения среди населения и хорошую организацию работы дорожного хозяйства, ее оценили в 89 баллов из 100. Итоговые показатели Тюмени составили 58 баллов, лучше всего, по мнению экспертов в областной столице работает система образования. В рейтинг качества жизни вошли города России с населением более 250 тысяч человек. Первые три строчки заняли Москва, Санкт-Петербург и Грозный. В столице Чечни эксперты отметили самый низкий уровень социальной конфликтности. Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО вошел в топ регионов по числу долларовых миллионеров. Распределение богатых людей по регионам было выведено исходя из количества стоящих на учете в регионе люксовых автомобилей, принадлежащих физлицам.