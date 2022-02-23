Сенатор от ХМАО во время службы в армии охранял Ленина

Югорский сенатор Эдуард Исаков проходил срочную службу в элитном подразделении Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Югорский сенатор Совета Федерации Эдуард Исаков во время службы в армии охранял Мавзолей Ленина. Об этом URA.RU рассказал сам политик.

Исаков проходил срочную службу в первой роте специального караула Кремлевского (сейчас переименован в Президентский — прим. URA.RU) полка. Отбор в это элитное воинское подразделение он проходил с 16 лет. Сенатор рассказал, что во время службы армии — День защитника Отечества был особым праздником. «23 февраля, будучи солдатами первой роты специального караула Кремлевского полка мы также несли службу на посту №1 у Мавзолея Ленина. Но день этот отличался от остальных. На завтрак нам выдавали по две печеньки. Наскучавшись по сладкому, мы, конечно, были очень рады такому угощению. А вечером в полковом клубе проходил концерт, который устраивал наш ансамбль „Оптимисты“. Солдаты, которые хорошо служили, поощрялись увольнением в город на весь день. А я был отличником по службе, поэтому получал в подарок увольнительный», — рассказал югорский сенатор.

Он также добавил, что во время увольнительной у солдат была возможность прогуляться по Москве, сходить в спортзал и перекусить в «Макдональдсе». «В 90-е годы фастфуд был в новинку и, казалось, нет ничего вкуснее», — вспоминает Исаков. Он также добавил, что после окончания срочной службы он еще на три года остался по контракту и служил в главном управлении охраны РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что главу департамента здравоохранения ХМАО к 23 февраля повысили в звании. Он стал старшим лейтенантом медицинской службы.

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