Депутат Тюменской облдумы займется расследованием хищений ягеля в ЯНАО

18 сентября 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

Депутат Тюменской Думы от ЯНАО Иван Вершинин проверит законность вывоза ягеля из округа Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Депутат Тюменской областной думы от ЯНАО Иван Вершинин намерен отправить запрос в прокуратуру округа по поводу промышленного вывоза ягеля в Надымском районе. Об этом он сообщил в своем telegram-канале «Иван Вершинин. Работа на Север». «Депутат Игорь Заборовский опубликовал фото и видео промышленного масштаба вызова ягеля. Также планирую подключиться к этой теме, направлю запрос в окружную прокуратуру ЯНАО с целью инициировать проверку — нет ли здесь фактов нарушения природоохранного законодательства» — написал Вершинин в Telegram. Ранее URA.RU сообщило, что обеспокоенные жители Надыма сообщили в соцсетях о сборе и вывозе ягеля в промышленных масштабах. Депутат гордумы Надыма Игорь Заборовский считает, что виновных нужно привлечь к ответственности.

Депутат Тюменской областной думы от ЯНАО Иван Вершинин намерен отправить запрос в прокуратуру округа по поводу промышленного вывоза ягеля в Надымском районе. Об этом он сообщил в своем telegram-канале «Иван Вершинин. Работа на Север». «Депутат Игорь Заборовский опубликовал фото и видео промышленного масштаба вызова ягеля. Также планирую подключиться к этой теме, направлю запрос в окружную прокуратуру ЯНАО с целью инициировать проверку — нет ли здесь фактов нарушения природоохранного законодательства» — написал Вершинин в Telegram. Ранее URA.RU сообщило, что обеспокоенные жители Надыма сообщили в соцсетях о сборе и вывозе ягеля в промышленных масштабах. Депутат гордумы Надыма Игорь Заборовский считает, что виновных нужно привлечь к ответственности.