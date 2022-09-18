Депутат Тюменской облдумы займется расследованием хищений ягеля в ЯНАО

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Заседание законодательного собрания ЯНАО. Салехард, вершинин иван
Депутат Тюменской Думы от ЯНАО Иван Вершинин проверит законность вывоза ягеля из округа Фото:

Депутат Тюменской областной думы от ЯНАО Иван Вершинин намерен отправить запрос в прокуратуру округа по поводу промышленного вывоза ягеля в Надымском районе. Об этом он сообщил в своем telegram-канале «Иван Вершинин. Работа на Север».

«Депутат Игорь Заборовский опубликовал фото и видео промышленного масштаба вызова ягеля. Также планирую подключиться к этой теме, направлю запрос в окружную прокуратуру ЯНАО с целью инициировать проверку — нет ли здесь фактов нарушения природоохранного законодательства» — написал Вершинин в Telegram.

Ранее URA.RU сообщило, что обеспокоенные жители Надыма сообщили в соцсетях о сборе и вывозе ягеля в промышленных масштабах. Депутат гордумы Надыма Игорь Заборовский считает, что виновных нужно привлечь к ответственности.

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Депутат Тюменской областной думы от ЯНАО Иван Вершинин намерен отправить запрос в прокуратуру округа по поводу промышленного вывоза ягеля в Надымском районе. Об этом он сообщил в своем telegram-канале «Иван Вершинин. Работа на Север». «Депутат Игорь Заборовский опубликовал фото и видео промышленного масштаба вызова ягеля. Также планирую подключиться к этой теме, направлю запрос в окружную прокуратуру ЯНАО с целью инициировать проверку — нет ли здесь фактов нарушения природоохранного законодательства» — написал Вершинин в Telegram. Ранее URA.RU сообщило, что обеспокоенные жители Надыма сообщили в соцсетях о сборе и вывозе ягеля в промышленных масштабах. Депутат гордумы Надыма Игорь Заборовский считает, что виновных нужно привлечь к ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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