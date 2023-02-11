Председателем совета директоров УК «Метафракс Групп» стал пермский депутат

Пермский депутат Армен Гарслян возглавил управляющую компанию «Метафракс Групп»

12 февраля 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Армена Гарсляна выбрали председателем совета директоров УК «Метафракс Групп» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В «Метафракс Групп» сформирован состав совета директоров, который будет контролировать работу предприятий. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». В него вошли 6 топ-менеджеров компаний холдинга. Председателем совета директоров стал пермский депутат Армен Гарслян. «В „Метафракс Групп“ завершается внедрение целевой модели управления холдингом. Председателем совета директоров управляющей компании стал Армен Гарслян, занимающий также пост председателя совета директоров АО „Метафракс Кемикалс“ — головного предприятия химического дивизиона холдинга», — передает издание со ссылкой на пресс-службу компании. Сообщается, что состав совета директоров АО «Метафракс Кемикалс» тоже обновился. В него вошли 7 человек, которые ранее были руководителями в компаниях «Метафракс Групп». Уточняется, что корпоративные изменения не затронут контрактных обязательств с партнерами, поставщиками и потребителями продукции предприятий. «Метафракс Групп» — это многопрофильная ГК с активами на Урале и за его пределами. Общее количество сотрудников — более 3 тыс. человек. Химический дивизион Группы компаний включает в том числе головное предприятие «Метафракс Кемикалс», которое находится в Губахе Пермского края.

В «Метафракс Групп» сформирован состав совета директоров, который будет контролировать работу предприятий. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». В него вошли 6 топ-менеджеров компаний холдинга. Председателем совета директоров стал пермский депутат Армен Гарслян. «В „Метафракс Групп“ завершается внедрение целевой модели управления холдингом. Председателем совета директоров управляющей компании стал Армен Гарслян, занимающий также пост председателя совета директоров АО „Метафракс Кемикалс“ — головного предприятия химического дивизиона холдинга», — передает издание со ссылкой на пресс-службу компании. Сообщается, что состав совета директоров АО «Метафракс Кемикалс» тоже обновился. В него вошли 7 человек, которые ранее были руководителями в компаниях «Метафракс Групп». Уточняется, что корпоративные изменения не затронут контрактных обязательств с партнерами, поставщиками и потребителями продукции предприятий. «Метафракс Групп» — это многопрофильная ГК с активами на Урале и за его пределами. Общее количество сотрудников — более 3 тыс. человек. Химический дивизион Группы компаний включает в том числе головное предприятие «Метафракс Кемикалс», которое находится в Губахе Пермского края.