В Тюмени, Москве и Санкт-Петербурге появятся центры для молодежи из ЯНАО

29 июня 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Один из молодежных центров откроется в тюменском представительстве ЯНАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU В представительствах Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенных в Тюмени, Москве и Санкт-Петербурге, будут открыты молодежные штабы для студентов из ЯНАО. Об этом сообщает официальный сайт окружного правительства. «Мы часто слышим от ямальских студентов, что даже за пределами региона им хочется делать для любимого округа что-то полезное. Появление штабов позволит ребятам создавать сообщества по интересам вне региона, разрабатывать и реализовывать собственные инициативы», — сообщает официальный сайт правительства ЯНАО со ссылкой на слова заместителя директора Окружного молодежного центра Ирины Шатаевой. Для студентов из ЯНАО, которые обучаются в Тюмени, Москве и Санкт-Петербурге, будут организованы собственные школы актива и экскурсионно-образовательные поездки. В каждом из штабов будут находиться представители окружных общественных организаций. «Уже стартовал прием заявок для желающих работать специалистами в молодежных штабах. Новых сотрудников планируется трудоустроить в трех городах, где располагаются представительства ЯНАО. Кандидатуры будут отбираться на конкурсной основе», — указано на официальном сайте окружного правительства.

В представительствах Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенных в Тюмени, Москве и Санкт-Петербурге, будут открыты молодежные штабы для студентов из ЯНАО. Об этом сообщает официальный сайт окружного правительства. «Мы часто слышим от ямальских студентов, что даже за пределами региона им хочется делать для любимого округа что-то полезное. Появление штабов позволит ребятам создавать сообщества по интересам вне региона, разрабатывать и реализовывать собственные инициативы», — сообщает официальный сайт правительства ЯНАО со ссылкой на слова заместителя директора Окружного молодежного центра Ирины Шатаевой. Для студентов из ЯНАО, которые обучаются в Тюмени, Москве и Санкт-Петербурге, будут организованы собственные школы актива и экскурсионно-образовательные поездки. В каждом из штабов будут находиться представители окружных общественных организаций. «Уже стартовал прием заявок для желающих работать специалистами в молодежных штабах. Новых сотрудников планируется трудоустроить в трех городах, где располагаются представительства ЯНАО. Кандидатуры будут отбираться на конкурсной основе», — указано на официальном сайте окружного правительства.