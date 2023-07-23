В Минздраве раскрыли состояние военкора Михальчевского, попавшего под обстрел с убитым Журавлевым

Минздрав: состояние военкора Михальчевского, попавшего под обстрел с убитым Журавлевым, средней тяжести
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Угрозы жизни корреспондента нет, сообщили в Минздраве Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Состояние военкора Михальчевского, который был ранен в Запорожской области, — средней тяжести. Об этом сообщили в Минздраве Крыма.

«Состояние фотокора Михальчевского, раненного в Запорожской области, средней тяжести», — сообщили в Минздраве республики, передает РИА Новости. Там отметили, что угрозы жизни корреспондента нет. Маихальчевский попал под обстрел вместе с корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Состояние военкора Михальчевского, который был ранен в Запорожской области, — средней тяжести. Об этом сообщили в Минздраве Крыма. «Состояние фотокора Михальчевского, раненного в Запорожской области, средней тяжести», — сообщили в Минздраве республики, передает РИА Новости. Там отметили, что угрозы жизни корреспондента нет. Маихальчевский попал под обстрел вместе с корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...