В Минздраве раскрыли состояние военкора Михальчевского, попавшего под обстрел с убитым Журавлевым

Угрозы жизни корреспондента нет, сообщили в Минздраве
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Состояние военкора Михальчевского, который был ранен в Запорожской области, — средней тяжести. Об этом сообщили в Минздраве Крыма.
«Состояние фотокора Михальчевского, раненного в Запорожской области, средней тяжести», — сообщили в Минздраве республики, передает РИА Новости. Там отметили, что угрозы жизни корреспондента нет. Маихальчевский попал под обстрел вместе с корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым.
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