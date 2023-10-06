Появились кадры сдачи в плен целого опорного пункта ВСУ. Видео

Grey Zone опубликовал кадры сдачи ВСУ в плен целым опорным пунктом в ДНР

06 октября 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

В плен российской армии сдались 17 бойцов ВСУ Фото: U.S. Army / Sgt. Jeremiah Woods новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донецкой области 5 октября ВСУ целым опорным пунктом сдались в плен российской армии из-за невозможности удерживать участок. Кадры пленения украинских военных опубликовал telegram-канал Grey Zone, который считается близким к ЧВК «Вагнер». «Собственно, на видео можно увидеть, что сдалось 17 человек. По первичному опросу пленных, сообщается, что к этому их побудил приказ удерживать участок, когда уже не осталось боекомплекта и не было эвакуации раненых», — говорится в сообщении telegram-канала. Автор канала подчеркнул, что видеозапись ему предоставили товарищи из спецназа. По его словам, переговоры о пленении проходили с участием российских спецслужб, которые убедили бойцов ВСУ в том, что им ничего не будет угрожать. Также украинским военным пообещали полную анонимность перед Украиной, где им грозит срок за дезертирство. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил о сдаче в плен группы украинских военнослужащих. Он уточнил, что среди этих бойцов был и командир подразделения, пишет телеканал 360. В последнее время в СМИ часто пишут о массовых сдачах ВСУ в плен из-за неудач на фронте и больших потерь. Так, лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что недавно на запорожском направлении группа украинских военных сдалась российским бойцам без боя, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Донецкой области 5 октября ВСУ целым опорным пунктом сдались в плен российской армии из-за невозможности удерживать участок. Кадры пленения украинских военных опубликовал telegram-канал Grey Zone, который считается близким к ЧВК «Вагнер». «Собственно, на видео можно увидеть, что сдалось 17 человек. По первичному опросу пленных, сообщается, что к этому их побудил приказ удерживать участок, когда уже не осталось боекомплекта и не было эвакуации раненых», — говорится в сообщении telegram-канала. Автор канала подчеркнул, что видеозапись ему предоставили товарищи из спецназа. По его словам, переговоры о пленении проходили с участием российских спецслужб, которые убедили бойцов ВСУ в том, что им ничего не будет угрожать. Также украинским военным пообещали полную анонимность перед Украиной, где им грозит срок за дезертирство. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил о сдаче в плен группы украинских военнослужащих. Он уточнил, что среди этих бойцов был и командир подразделения, пишет телеканал 360. В последнее время в СМИ часто пишут о массовых сдачах ВСУ в плен из-за неудач на фронте и больших потерь. Так, лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что недавно на запорожском направлении группа украинских военных сдалась российским бойцам без боя, передает RT.