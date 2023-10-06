В Донецкой области 5 октября ВСУ целым опорным пунктом сдались в плен российской армии из-за невозможности удерживать участок. Кадры пленения украинских военных опубликовал telegram-канал Grey Zone, который считается близким к ЧВК «Вагнер».
«Собственно, на видео можно увидеть, что сдалось 17 человек. По первичному опросу пленных, сообщается, что к этому их побудил приказ удерживать участок, когда уже не осталось боекомплекта и не было эвакуации раненых», — говорится в сообщении telegram-канала.
Автор канала подчеркнул, что видеозапись ему предоставили товарищи из спецназа. По его словам, переговоры о пленении проходили с участием российских спецслужб, которые убедили бойцов ВСУ в том, что им ничего не будет угрожать. Также украинским военным пообещали полную анонимность перед Украиной, где им грозит срок за дезертирство.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил о сдаче в плен группы украинских военнослужащих. Он уточнил, что среди этих бойцов был и командир подразделения, пишет телеканал 360.
В последнее время в СМИ часто пишут о массовых сдачах ВСУ в плен из-за неудач на фронте и больших потерь. Так, лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что недавно на запорожском направлении группа украинских военных сдалась российским бойцам без боя, передает RT.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.