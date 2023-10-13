Путин дал паспорт РФ мужчине, которому на родине грозила тюрьма за участие в СВО

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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
Гражданину Кыргызстана на родине грозило 10 лет тюрьмы за участие в украинском конфликте на стороне России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин дал российский паспорт гражданину Кыргызстана, который участвовал в украинском военном конфликте на стороне России. Мужчине на родине грозило десять лет тюрьмы за наемничество.

«В центре временного содержания находился гражданин Кыргызстана: решение о его выдворении вступило в силу. Его друзья и сослуживцы с этим не согласились — приняли решение бороться за справедливость. В итоге дошли до президента Путина: накануне он подписал указ о приеме в российское гражданство», — сообщила корреспонденту URA.RU свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Она напомнила, что в Кыргызстане действует закон, запрещающий наемничество. Правовая норма уже работает, и по ней есть осужденные участники военной операции на Украине: они получили по 10 лет лишения свободы на родине. Мерзлякова также сообщила, что сейчас новоиспеченный россиянин долечивается в госпитале и готовится вновь отправиться на фронт.

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Президент РФ Владимир Путин дал российский паспорт гражданину Кыргызстана, который участвовал в украинском военном конфликте на стороне России. Мужчине на родине грозило десять лет тюрьмы за наемничество. «В центре временного содержания находился гражданин Кыргызстана: решение о его выдворении вступило в силу. Его друзья и сослуживцы с этим не согласились — приняли решение бороться за справедливость. В итоге дошли до президента Путина: накануне он подписал указ о приеме в российское гражданство», — сообщила корреспонденту URA.RU свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Она напомнила, что в Кыргызстане действует закон, запрещающий наемничество. Правовая норма уже работает, и по ней есть осужденные участники военной операции на Украине: они получили по 10 лет лишения свободы на родине. Мерзлякова также сообщила, что сейчас новоиспеченный россиянин долечивается в госпитале и готовится вновь отправиться на фронт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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