Путин дал паспорт РФ мужчине, которому на родине грозила тюрьма за участие в СВО

13 октября 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Гражданину Кыргызстана на родине грозило 10 лет тюрьмы за участие в украинском конфликте на стороне России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин дал российский паспорт гражданину Кыргызстана, который участвовал в украинском военном конфликте на стороне России. Мужчине на родине грозило десять лет тюрьмы за наемничество. «В центре временного содержания находился гражданин Кыргызстана: решение о его выдворении вступило в силу. Его друзья и сослуживцы с этим не согласились — приняли решение бороться за справедливость. В итоге дошли до президента Путина: накануне он подписал указ о приеме в российское гражданство», — сообщила корреспонденту URA.RU свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Она напомнила, что в Кыргызстане действует закон, запрещающий наемничество. Правовая норма уже работает, и по ней есть осужденные участники военной операции на Украине: они получили по 10 лет лишения свободы на родине. Мерзлякова также сообщила, что сейчас новоиспеченный россиянин долечивается в госпитале и готовится вновь отправиться на фронт.

Президент РФ Владимир Путин дал российский паспорт гражданину Кыргызстана, который участвовал в украинском военном конфликте на стороне России. Мужчине на родине грозило десять лет тюрьмы за наемничество. «В центре временного содержания находился гражданин Кыргызстана: решение о его выдворении вступило в силу. Его друзья и сослуживцы с этим не согласились — приняли решение бороться за справедливость. В итоге дошли до президента Путина: накануне он подписал указ о приеме в российское гражданство», — сообщила корреспонденту URA.RU свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Она напомнила, что в Кыргызстане действует закон, запрещающий наемничество. Правовая норма уже работает, и по ней есть осужденные участники военной операции на Украине: они получили по 10 лет лишения свободы на родине. Мерзлякова также сообщила, что сейчас новоиспеченный россиянин долечивается в госпитале и готовится вновь отправиться на фронт.