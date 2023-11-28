Мобилизованные на Урале саперы изучают, как уничтожить мины НАТО

28 ноября 2023 в 08:30 Размер текста - 17 +

Российские мины проще использовать, сказал сапер «Молодой» Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уральские саперы изучают мины НАТО и способы их уничтожения на полигонах на донецком направлении. Российским военным рассказывают о том, чем отличаются мины Североатлантического альянса от российских или советских. «Специально вам взял, чтобы вы увидели цвет вот этого провода. Запомните. Ярко-зеленый, запомнили? Черный — это, в основном, наш, зеленый — натовское. Это стопроцентно американское, мы все пробили, посмотрели, как работает», — сообщает мобилизованным на Урале саперам боец с позывным «Молодой». Его слова передает корреспондент РИА Новости. Военный также подчеркнул, что ВСУ, несмотря на большое количество вооружения НАТО, предпочитают минировать территории советскими минами, так как их проще использовать. По словам «Молодого», зарубежные взрывные устройства невыгодно ставить, так как в них встроен самоликвидатор, детонирующий заряд через несколько суток. «Наши мины проще использовать: повернул, положил и все», — заключил сапер.

Уральские саперы изучают мины НАТО и способы их уничтожения на полигонах на донецком направлении. Российским военным рассказывают о том, чем отличаются мины Североатлантического альянса от российских или советских. «Специально вам взял, чтобы вы увидели цвет вот этого провода. Запомните. Ярко-зеленый, запомнили? Черный — это, в основном, наш, зеленый — натовское. Это стопроцентно американское, мы все пробили, посмотрели, как работает», — сообщает мобилизованным на Урале саперам боец с позывным «Молодой». Его слова передает корреспондент РИА Новости. Военный также подчеркнул, что ВСУ, несмотря на большое количество вооружения НАТО, предпочитают минировать территории советскими минами, так как их проще использовать. По словам «Молодого», зарубежные взрывные устройства невыгодно ставить, так как в них встроен самоликвидатор, детонирующий заряд через несколько суток. «Наши мины проще использовать: повернул, положил и все», — заключил сапер.