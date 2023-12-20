«Новые люди» подвели итоги четвертого сезона программы «Я в деле»

20 декабря 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

Образовательная программа «Я в деле» инициирована партией «Новые люди» в январе 2022 года Фото: пресс-служба «Новых людей» В Москве завершился четвертый сезон программы молодежного предпринимательства «Я в деле», инициированной партией «Новые люди» в 2022 году. Лучшие участники из 72 регионов России презентовали свои проекты на площадке выставки-форума «Россия». Проекты молодых предпринимателей оценили лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и другие эксперты. «Мы открыли программу „Я в деле“ два года назад — собственными силами. Но благодаря поддержке Минобрнауки и Минпросвещения удалось серьезно увеличить масштаб. Сегодня с нами уже 538 вузов», — рассказал лидер Новых людей Алексей Нечаев. «В четвертом сезоне мы обучили 42 тысячи студентов и вовлекли в предпринимательское обучение 26 тысяч школьников», — дополнил он. По словам лидера Новых людей, среди представленных проектов много инновационных стартапов, связанных с нейросетями, беспилотниками и другими перспективными направлениями. Также студенты работают над экологическими и логистическими проблемами. «Предприниматели нового поколения стремятся найти решение проблем, которое принесет одновременно выгоду предпринимателям и пользу людям», — отмечает Нечаев. Победителем четвертого сезона «Я в деле» стала команда из Архангельской области. Студенты разработали генератор, который аккумулирует электроэнергию от костра. Изобретение пригодится туристам, которые отправились в долгий поход. На втором месте — команда из Липецка, разработавшая программно-аппаратный комплекс «ЛИС»: устройство и программу, позволяющие управлять игровыми персонажами при помощи напряжения мышц. Технология поможет перевести реабилитацию детей в игровую форму и популяризировать спорт. Третье место у студентов из Тюменского индустриального университета. Они разработали мобильное приложение, которое поможет предпринимателям распродавать нереализованную продукцию, а пользователям — приобретать качественные продукты со скидкой. Пятый сезон программы «Я в деле» стартует уже в январе 2024 года. Основная цель проекта — научить школьников и студентов основам предпринимательской грамотности, работе в команде и созданию собственных бизнес-проектов. Мероприятие прошло при поддержке трека Росмолодежь. Бизнес и стал частью образовательной программы форума, генеральным партнером которой выступает общество «Знание». Фото: пресс-служба «Новых людей» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Москве завершился четвертый сезон программы молодежного предпринимательства «Я в деле», инициированной партией «Новые люди» в 2022 году. Лучшие участники из 72 регионов России презентовали свои проекты на площадке выставки-форума «Россия». Проекты молодых предпринимателей оценили лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и другие эксперты. «Мы открыли программу „Я в деле“ два года назад — собственными силами. Но благодаря поддержке Минобрнауки и Минпросвещения удалось серьезно увеличить масштаб. Сегодня с нами уже 538 вузов», — рассказал лидер Новых людей Алексей Нечаев. «В четвертом сезоне мы обучили 42 тысячи студентов и вовлекли в предпринимательское обучение 26 тысяч школьников», — дополнил он. По словам лидера Новых людей, среди представленных проектов много инновационных стартапов, связанных с нейросетями, беспилотниками и другими перспективными направлениями. Также студенты работают над экологическими и логистическими проблемами. «Предприниматели нового поколения стремятся найти решение проблем, которое принесет одновременно выгоду предпринимателям и пользу людям», — отмечает Нечаев. Победителем четвертого сезона «Я в деле» стала команда из Архангельской области. Студенты разработали генератор, который аккумулирует электроэнергию от костра. Изобретение пригодится туристам, которые отправились в долгий поход. На втором месте — команда из Липецка, разработавшая программно-аппаратный комплекс «ЛИС»: устройство и программу, позволяющие управлять игровыми персонажами при помощи напряжения мышц. Технология поможет перевести реабилитацию детей в игровую форму и популяризировать спорт. Третье место у студентов из Тюменского индустриального университета. Они разработали мобильное приложение, которое поможет предпринимателям распродавать нереализованную продукцию, а пользователям — приобретать качественные продукты со скидкой. Пятый сезон программы «Я в деле» стартует уже в январе 2024 года. Основная цель проекта — научить школьников и студентов основам предпринимательской грамотности, работе в команде и созданию собственных бизнес-проектов. Мероприятие прошло при поддержке трека Росмолодежь. Бизнес и стал частью образовательной программы форума, генеральным партнером которой выступает общество «Знание».