07 января 2024

Украинцы хотели сбить российский пассажирский самолет в небе над Запорожьем

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, полет, самолет, red wings
Полет пассажирских самолетов РФ запрещен над Запорожьем Фото:

Мониторинговый ресурс Flightradar ошибочно показал, что в небе над Запорожской областью пролетает российский пассажирский самолет. На фоне этого жители Украины массово начали писать, чтобы его сбили. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Flightradar ошибочно показал, что над <…> городом Запорожье летит российский пассажирский самолет», — написал Рогов в своем telegram-канале. Такие полеты запрещены. Глава общественного движения добавил, что все комментарии украинцев «как на подбор». Они массово писали, чтобы этот самолет сбили.

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Мониторинговый ресурс Flightradar ошибочно показал, что в небе над Запорожской областью пролетает российский пассажирский самолет. На фоне этого жители Украины массово начали писать, чтобы его сбили. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «Flightradar ошибочно показал, что над <…> городом Запорожье летит российский пассажирский самолет», — написал Рогов в своем telegram-канале. Такие полеты запрещены. Глава общественного движения добавил, что все комментарии украинцев «как на подбор». Они массово писали, чтобы этот самолет сбили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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