Украинцы хотели сбить российский пассажирский самолет в небе над Запорожьем

07 января 2024 в 22:00 Размер текста - 17 +

Полет пассажирских самолетов РФ запрещен над Запорожьем Фото: Илья Московец © URA.RU Мониторинговый ресурс Flightradar ошибочно показал, что в небе над Запорожской областью пролетает российский пассажирский самолет. На фоне этого жители Украины массово начали писать, чтобы его сбили. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «Flightradar ошибочно показал, что над <…> городом Запорожье летит российский пассажирский самолет», — написал Рогов в своем telegram-канале . Такие полеты запрещены. Глава общественного движения добавил, что все комментарии украинцев «как на подбор». Они массово писали, чтобы этот самолет сбили. Telegram-канал Владимира Рогова, https://t.me/vrogov/13749

Мониторинговый ресурс Flightradar ошибочно показал, что в небе над Запорожской областью пролетает российский пассажирский самолет. На фоне этого жители Украины массово начали писать, чтобы его сбили. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «Flightradar ошибочно показал, что над <…> городом Запорожье летит российский пассажирский самолет», — написал Рогов в своем telegram-канале. Такие полеты запрещены. Глава общественного движения добавил, что все комментарии украинцев «как на подбор». Они массово писали, чтобы этот самолет сбили.