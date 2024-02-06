Секретарь Совбеза Патрушев проведет в Кургане совещание с губернаторами Урала

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев проведет 6 февраля в Кургане совещание, в котором будут участвовать губернаторы УрФО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аппарата Совета Безопасности Российской Федерации.
«6 февраля секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев проведет в Кургане совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на территории Уральского федерального округа. В совещании примут участие полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев, главы уральских регионов и представители федеральных министерств и ведомств», — рассказали в ведомстве.
На совещании преимущественно обсудят меры по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В пресс-службе отметили, что Патрушев ежегодно проводит такие совещания в федеральных округах.
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