Секретарь Совбеза Патрушев проведет в Кургане совещание с губернаторами Урала

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Николай Патрушев на заводе КОНАР. Челябинск, патрушев николай
Николай Патрушев приедет в Курган 6 февраля Фото:

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев проведет 6 февраля в Кургане совещание, в котором будут участвовать губернаторы УрФО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аппарата Совета Безопасности Российской Федерации.

«6 февраля секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев проведет в Кургане совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на территории Уральского федерального округа. В совещании примут участие полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев, главы уральских регионов и представители федеральных министерств и ведомств», — рассказали в ведомстве.

На совещании преимущественно обсудят меры по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В пресс-службе отметили, что Патрушев ежегодно проводит такие совещания в федеральных округах.

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Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев проведет 6 февраля в Кургане совещание, в котором будут участвовать губернаторы УрФО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аппарата Совета Безопасности Российской Федерации. «6 февраля секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев проведет в Кургане совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на территории Уральского федерального округа. В совещании примут участие полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев, главы уральских регионов и представители федеральных министерств и ведомств», — рассказали в ведомстве. На совещании преимущественно обсудят меры по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В пресс-службе отметили, что Патрушев ежегодно проводит такие совещания в федеральных округах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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