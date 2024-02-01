Губернаторы УрФО соберутся на секретном совещании в Курганской области

В Курганской области 6 февраля пройдет совещание по вопросам нацбезопасности, на которое приедут губернаторы других регионов УрФО. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями.
«Губернаторы встретятся на совещании, связанном с вопросами национальной безопасности. Предполагается, что встречу проведет секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Одной из тем станет гособоронзаказ», — рассказали источники. URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики. Информация будет дополнена после получения ответа.
В 2023 году выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Уральского федерального округа проходило в Челябинске. Мероприятие, которое также прошло в феврале, проводил Патрушев. В Кургане в последний раз такое заседание проходило в 2017 году.
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