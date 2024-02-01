Губернаторы УрФО соберутся на секретном совещании в Курганской области

01 февраля 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Планируется, что в регионе пройдет совещание по нацбезопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Курганской области 6 февраля пройдет совещание по вопросам нацбезопасности, на которое приедут губернаторы других регионов УрФО. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями. «Губернаторы встретятся на совещании, связанном с вопросами национальной безопасности. Предполагается, что встречу проведет секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Одной из тем станет гособоронзаказ», — рассказали источники. URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики. Информация будет дополнена после получения ответа. В 2023 году выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Уральского федерального округа проходило в Челябинске. Мероприятие, которое также прошло в феврале, проводил Патрушев. В Кургане в последний раз такое заседание проходило в 2017 году.

В Курганской области 6 февраля пройдет совещание по вопросам нацбезопасности, на которое приедут губернаторы других регионов УрФО. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями. «Губернаторы встретятся на совещании, связанном с вопросами национальной безопасности. Предполагается, что встречу проведет секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Одной из тем станет гособоронзаказ», — рассказали источники. URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики. Информация будет дополнена после получения ответа. В 2023 году выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Уральского федерального округа проходило в Челябинске. Мероприятие, которое также прошло в феврале, проводил Патрушев. В Кургане в последний раз такое заседание проходило в 2017 году.