Губернаторы УрФО соберутся на секретном совещании в Курганской области

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Заседание Президиума ГенСовета партии "Единая Россия", чиновники, спины, заседание, деловой костюм, бюрократизм, пиджаки
Планируется, что в регионе пройдет совещание по нацбезопасности Фото:

В Курганской области 6 февраля пройдет совещание по вопросам нацбезопасности, на которое приедут губернаторы других регионов УрФО. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями.

«Губернаторы встретятся на совещании, связанном с вопросами национальной безопасности. Предполагается, что встречу проведет секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Одной из тем станет гособоронзаказ», — рассказали источники. URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики. Информация будет дополнена после получения ответа.

В 2023 году выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Уральского федерального округа проходило в Челябинске. Мероприятие, которое также прошло в феврале, проводил Патрушев. В Кургане в последний раз такое заседание проходило в 2017 году.

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В Курганской области 6 февраля пройдет совещание по вопросам нацбезопасности, на которое приедут губернаторы других регионов УрФО. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями. «Губернаторы встретятся на совещании, связанном с вопросами национальной безопасности. Предполагается, что встречу проведет секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Одной из тем станет гособоронзаказ», — рассказали источники. URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики. Информация будет дополнена после получения ответа. В 2023 году выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Уральского федерального округа проходило в Челябинске. Мероприятие, которое также прошло в феврале, проводил Патрушев. В Кургане в последний раз такое заседание проходило в 2017 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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