ФСБ: пособник СБУ, передававший данные о ВС России, осужден на 11 лет

В колонию строгого режима на 11 лет отправлен пособник СБУ, который отправлял Украине данные о ВС РФ в Запорожской области. Об этом сообщили в региональном УФСБ.
«Пресечена деятельность гражданина Украины, который по заданию СБУ собирал информацию о местах дислокации и направлениях передвижения подразделений армии России на территории Запорожской области для нанесения по ним ударов», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что пособник также собирал данные по промышленным объектам.
Против украинца возбуждено уголовное дело. В доме сотрудники ФСБ изъяли документы. Его отправили на 11 лет в колонию строгого режима. Такое решение принял Верховный суд Крыма.
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