ФСБ: пособник СБУ, передававший данные о ВС России, осужден на 11 лет

25 апреля 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Пособник Украины отправлен на 11 лет в колонию, уточнили в ФСБ Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В колонию строгого режима на 11 лет отправлен пособник СБУ, который отправлял Украине данные о ВС РФ в Запорожской области. Об этом сообщили в региональном УФСБ. «Пресечена деятельность гражданина Украины, который по заданию СБУ собирал информацию о местах дислокации и направлениях передвижения подразделений армии России на территории Запорожской области для нанесения по ним ударов», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что пособник также собирал данные по промышленным объектам. Против украинца возбуждено уголовное дело. В доме сотрудники ФСБ изъяли документы. Его отправили на 11 лет в колонию строгого режима. Такое решение принял Верховный суд Крыма. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В колонию строгого режима на 11 лет отправлен пособник СБУ, который отправлял Украине данные о ВС РФ в Запорожской области. Об этом сообщили в региональном УФСБ. «Пресечена деятельность гражданина Украины, который по заданию СБУ собирал информацию о местах дислокации и направлениях передвижения подразделений армии России на территории Запорожской области для нанесения по ним ударов», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что пособник также собирал данные по промышленным объектам. Против украинца возбуждено уголовное дело. В доме сотрудники ФСБ изъяли документы. Его отправили на 11 лет в колонию строгого режима. Такое решение принял Верховный суд Крыма.