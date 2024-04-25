ФСБ: пособник СБУ, передававший данные о ВС России, осужден на 11 лет

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Сандаков в суде. Екатеринбург, фсб, конвой
Пособник Украины отправлен на 11 лет в колонию, уточнили в ФСБ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В колонию строгого режима на 11 лет отправлен пособник СБУ, который отправлял Украине данные о ВС РФ в Запорожской области. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

«Пресечена деятельность гражданина Украины, который по заданию СБУ собирал информацию о местах дислокации и направлениях передвижения подразделений армии России на территории Запорожской области для нанесения по ним ударов», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что пособник также собирал данные по промышленным объектам.

Против украинца возбуждено уголовное дело. В доме сотрудники ФСБ изъяли документы. Его отправили на 11 лет в колонию строгого режима. Такое решение принял Верховный суд Крыма.

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В колонию строгого режима на 11 лет отправлен пособник СБУ, который отправлял Украине данные о ВС РФ в Запорожской области. Об этом сообщили в региональном УФСБ. «Пресечена деятельность гражданина Украины, который по заданию СБУ собирал информацию о местах дислокации и направлениях передвижения подразделений армии России на территории Запорожской области для нанесения по ним ударов», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что пособник также собирал данные по промышленным объектам. Против украинца возбуждено уголовное дело. В доме сотрудники ФСБ изъяли документы. Его отправили на 11 лет в колонию строгого режима. Такое решение принял Верховный суд Крыма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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