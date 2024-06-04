В ДНР суд приговорил британского наемника из «Азова»* к 14 годам тюрьмы

Верховный суд Донецкой народной республики приговорил британского наемника, воевавшего за нацбатальон «Азов» (террористическая организация, запрещенная в РФ) Марка Эйерса к 14 годам тюрьмы. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.
«Верховный суд Донецкой народной республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего гражданина Королевства Великобритании и Северной Ирландии Марка Джона Эйреса», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что иностранного наемника признали виновным в участии в вооруженном конфликте.
По данным следствия, Эйрес с 1 марта 2022 года по 15 марта 2024 года вступил в «Азов», чтобы воевать против российских войск. За свою деятельность иностранец получил порядка двух миллионов рублей.
*Нацбатальон «Азов» признан террористической и запрещенной в России организацией
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