В ДНР суд приговорил британского наемника из «Азова»* к 14 годам тюрьмы

04 июня 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Британский наемник начал воевать против РФ в 2022 году Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Верховный суд Донецкой народной республики приговорил британского наемника, воевавшего за нацбатальон «Азов» (террористическая организация, запрещенная в РФ) Марка Эйерса к 14 годам тюрьмы. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России. «Верховный суд Донецкой народной республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего гражданина Королевства Великобритании и Северной Ирландии Марка Джона Эйреса», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что иностранного наемника признали виновным в участии в вооруженном конфликте. По данным следствия, Эйрес с 1 марта 2022 года по 15 марта 2024 года вступил в «Азов», чтобы воевать против российских войск. За свою деятельность иностранец получил порядка двух миллионов рублей. *Нацбатальон «Азов» признан террористической и запрещенной в России организацией Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верховный суд Донецкой народной республики приговорил британского наемника, воевавшего за нацбатальон «Азов» (террористическая организация, запрещенная в РФ) Марка Эйерса к 14 годам тюрьмы. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России. «Верховный суд Донецкой народной республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего гражданина Королевства Великобритании и Северной Ирландии Марка Джона Эйреса», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что иностранного наемника признали виновным в участии в вооруженном конфликте. По данным следствия, Эйрес с 1 марта 2022 года по 15 марта 2024 года вступил в «Азов», чтобы воевать против российских войск. За свою деятельность иностранец получил порядка двух миллионов рублей. *Нацбатальон «Азов» признан террористической и запрещенной в России организацией