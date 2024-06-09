Художница из Златоуста показала свердловчанам мир фэнтези из уральских сказок. Фото, видео

09 июня 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге открыта выставка по мотивам уральских сказок Фото: Алексей Казанцев © URA.RU Художница Елена Шаравина из Златоуста (Челябинская область) 9 июня открыла в Екатеринбурге выставку своих работ в жанре фэнтези. Как передал корреспондент URA.RU, вторая открывшаяся в этот же день экспозиция раскрыла перед посетителями разнообразие природы Урала и Сибири. Проект стал возможен при участии Златоустовской оружейной фабрики (ЗОФ). «Впервые в Екатеринбурге представлено творчество художницы Елены Шаравиной из Златоуста. Работу начали две выставки. У автора есть легкие светлые пейзажи Челябинской области и Алтая, тонкие цветочные композиции, натюрморты, сказочные мотивы. Она воспитывалась на сказках Таганая и Киалима, перенеся знакомые сюжеты на полотна», — сообщает корреспондент URA.RU. В экспозиции «Сказка к нам приходит» представлено 12 работ. Они демонстрируются в филиале Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи на улице Советской. Выставка «Там, где синие горы и быстрые реки» заработала на улице Первомайской в здании музучилища имени Чайковского. Здесь можно увидеть более сорока картин. «Живописью я увлеклась в детстве. Писала не только я, но и сестра. Когда выросла, желание перекладывать свои впечатления на холсте только усилилось», — сообщила URA.RU Елена. Чтобы с творчеством познакомились свердловчане, поддержку оказал гендиректор ЗОФ Валерий Томея. Он отметил, что предприятие ЗОФ является не только промышленным, но и творческим. «У нас до сих пор трудятся многие художники, создававшие славу гравюры на стали в 20 веке, в стенах фабрики открыт музей. Мы поддерживаем тесные связи с живописцами», — отметил Томея. Выставки Шаравиной будут работать в Екатеринбурге до конца июля. Организаторы посвятили их 270-летию, которое осенью 2024 года отмечает город мастеров Златоуст. Уральские сюжеты переплетены с фэнтези Фото: Алексей Казанцев На полотнах художницы изображены сказочные существа Фото: Алексей Казанцев Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Художница Елена Шаравина из Златоуста (Челябинская область) 9 июня открыла в Екатеринбурге выставку своих работ в жанре фэнтези. Как передал корреспондент URA.RU, вторая открывшаяся в этот же день экспозиция раскрыла перед посетителями разнообразие природы Урала и Сибири. Проект стал возможен при участии Златоустовской оружейной фабрики (ЗОФ). «Впервые в Екатеринбурге представлено творчество художницы Елены Шаравиной из Златоуста. Работу начали две выставки. У автора есть легкие светлые пейзажи Челябинской области и Алтая, тонкие цветочные композиции, натюрморты, сказочные мотивы. Она воспитывалась на сказках Таганая и Киалима, перенеся знакомые сюжеты на полотна», — сообщает корреспондент URA.RU. В экспозиции «Сказка к нам приходит» представлено 12 работ. Они демонстрируются в филиале Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи на улице Советской. Выставка «Там, где синие горы и быстрые реки» заработала на улице Первомайской в здании музучилища имени Чайковского. Здесь можно увидеть более сорока картин. «Живописью я увлеклась в детстве. Писала не только я, но и сестра. Когда выросла, желание перекладывать свои впечатления на холсте только усилилось», — сообщила URA.RU Елена. Чтобы с творчеством познакомились свердловчане, поддержку оказал гендиректор ЗОФ Валерий Томея. Он отметил, что предприятие ЗОФ является не только промышленным, но и творческим. «У нас до сих пор трудятся многие художники, создававшие славу гравюры на стали в 20 веке, в стенах фабрики открыт музей. Мы поддерживаем тесные связи с живописцами», — отметил Томея. Выставки Шаравиной будут работать в Екатеринбурге до конца июля. Организаторы посвятили их 270-летию, которое осенью 2024 года отмечает город мастеров Златоуст.