Новое фото экс-возлюбленной Тимати поменяло мнение поклонников о модели. ФОТО

18:18 20 октября 2017 0

Шишкова является одной из самых популярных девушек из России в Instagram Фото: страница Алены Шишковой в Instagram

Тюменка Алена Шишкова — бывшая граждаская супруга рэпера Тимати — познакомила поклонников со своей бабушкой. Модель опубликовала фото с родственницей в Instagram.

«Ба, люблю», — подписала фото Шишкова и поставила смайлик в виде сердца. За 21 час пост набрал около 185 тысяч «лайков» и множество комментариев. В них подписчики хвалят Шишкову за то, что она не забывает о родных людях, и указывают на внешнее сходство.

«Алена! Вы молодец, что не теряете родственные связи. Всегда считала вас самовлюбленной девушкой. Но это трогательное фото с бабушкой перевернуло мнение о вас», — написала одна из подписчиц. «Понятно в кого ты такая стройняшка», — заметил еще один пользователь. «Здоровья бабушке! Ты умничка, чаще навещай ее», — написал другой.

Тюменка Алена Шишкова — успешная модель, вторая вице-мисс России 2012 года. В 2014 году она родила дочь от рэпера Тимати, но после этого пара рассталась. Шишкова является одной из самых популярных девушек из России в Instagram, у нее 5,7 миллиона подписчиков.