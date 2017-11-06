После ареста саудовских принцев стоимость нефти достигла максимума за два последних года. 6 ноября стоимость барреля нефти марки Brent на торгах достигла отметки в 62,87 доллара, что на 1,3% больше показателя закрытия на предыдущих торгах. В последний раз баррель стоил дороже в начале июля 2015 года.
Как отмечает РБК, повышение стоимости нефти произошло на фоне ареста нескольких принцев и министров в Саудовской Аравии. Среди арестованных оказался член правления нефтяной компании Saudi Aramco, экс-глава Министерства финансов королевства Ибрагим аль-Ассаф. Аресты могут укрепить положение наследного принца страны Мухаммеда бен Сальмана, активно выступающего за сокращение квот ОПЕК, передает «Национальная служба новостей».
Напомним, что ранее в Саудовской Аравии комитет по борьбе с коррупцией инициировал арест четырех министров и 11 принцев из правящей семьи. Среди арестованных оказался племянник короля страны, миллиардер Аль-Валид ибн Талал, который является крупнейшим акционером Citigroup. Ранее «URA.RU» писало, что миллиардер рассматривался Россией среди потенциальных инвесторов банка «Югра», который этим летом лишили лицензии.