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06 ноября 2017
Главные новости 
15:49  06 ноября 2017 0

Арест саудовских принцев поднял цены на нефть до двухлетнего максимума

Хант Кечимов. Сургут, нефть, нефтедобыча, нефтеразлив
Стоимость «черного золота» поползла вверхФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Крах банка «Югра»
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После ареста саудовских принцев стоимость нефти достигла максимума за два последних года. 6 ноября стоимость барреля нефти марки Brent на торгах достигла отметки в 62,87 доллара, что на 1,3% больше показателя закрытия на предыдущих торгах. В последний раз баррель стоил дороже в начале июля 2015 года.

Как отмечает РБК, повышение стоимости нефти произошло на фоне ареста нескольких принцев и министров в Саудовской Аравии. Среди арестованных оказался член правления нефтяной компании Saudi Aramco, экс-глава Министерства финансов королевства Ибрагим аль-Ассаф. Аресты могут укрепить положение наследного принца страны Мухаммеда бен Сальмана, активно выступающего за сокращение квот ОПЕК, передает «Национальная служба новостей».

Напомним, что ранее в Саудовской Аравии комитет по борьбе с коррупцией инициировал арест четырех министров и 11 принцев из правящей семьи. Среди арестованных оказался племянник короля страны, миллиардер Аль-Валид ибн Талал, который является крупнейшим акционером Citigroup. Ранее «URA.RU» писало, что миллиардер рассматривался Россией среди потенциальных инвесторов банка «Югра», который этим летом лишили лицензии.

Лев Истомин
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