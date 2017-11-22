02:42 22 ноября 2017 0

Главной идеей выступления было недопущение повторения ужасов войны, считают организаторы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Немецкая газовая компания Wintershall, курировавшая поездку ямальских школьников в Германию, отреагировала на скандал, который не утихает в России после выступления в бундестаге подростка из Нового Уренгоя. Представители компании считают, что мальчик выступил достойно, а за ситуацию несут ответственность журналисты.

«Проект с учениками из России и Германии был достойным и хорошим, — цитирует RT заявление представителя Wintershall Анны Бунгартен. — Что касается ожесточенных споров в некоторых СМИ, то они не опираются на факты».

По словам Бунгартен, для Германии особенно важно участие в программе школьников из России. Рассказы учащихся из немецкого Касселя и российского Нового Уренгоя призваны были укрепить идею о недопустимости повторения ужасов войны.

Напомним, выступление 16-летнего Николая Д. из гимназии Нового Уренгоя, рассказавшего в бундестаге о «невинноубиенных солдатах вермахта», взорвало российскую общественность. Как ранее писало «URA.RU», позже сам школьник объяснил, что речь перед депутатами бундестага была обрезана. Тем не менее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозначил позицию Кремля: причины экзальтированной травли подростка не совсем понятны. Кроме того, о недопустимости травли ребенка «особенно людьми, наделенными властью» заявила и министр образования Ольга Васильева.