13:58 30 ноября 2017 1

Красавица из Ноябрьска, нашедшая послание в чехле гладильной доски, счастлива в браке Фото: соцсети

Жительница Ноябрьска Марина Манжалей, которая получила письмо с предложением знакомства из немецкой тюрьмы, не намерена писать ответное послание Денису Калинину.

Письмо в упаковке из-под чехла гладильной доски, произведенной в Германии, Марина обнаружила после того, как ее муж принес покупку домой, рассказала девушка «URA.RU». Супруг Марины, за котором она замужем уже три года, купил этот чехол еще в октябре.

Супруги вместе посмеялись над письмом, сфотографировали его для публикации в Сети и на какое-то время забыли о нем. А вчера ночью, перебирая фотографии в телефоне, девушка увидела послание и, вспомнив о своих незамужних подругах, опубликовала его снимок в городском паблике.

Марина счастлива в браке со страницы в ВК Марина Манжалей

Наутро Марина обнаружила, что пост набирает популярность и один из комментаторов даже выложил гугл-карту с обратным адресом, указанным в письме. Оказалось, что автор письма Денис Калинин указал адрес исправительного учреждения в Ганновере.

«Для меня это не изменило ничего — я как не планировала отвечать на него, так и не планирую, — смеется Марина. — Даже если бы у меня не было любимого мужчины, я бы не ответила на послание, а так же бы выложила в соцсеть „на растерзание“ одиноким девушкам».

Марина счастлива в браке, у них с мужем маленький ребенок, которому она уделяет все свое основное время.

1/3 Этикетка произведенного в Германии чехла для гладильной доски Марина Манжалей

Сегодня соцсети Ноябрьска всколыхнули Ямал забавной историей про письмо от немецкого заключенного. Письмо обнаружила в упаковке с чехлом для гладильной доски, произведенного в Германии, молодая семья из Ноябрьска.

В письме адресованном «незнакомке», 35-летний мужчина пишет, что уже 20 лет живет в Германии.

«Привет „Незнакомка“! Веришь в судьбу? Мне 35, живу в Германии (20 лет). Напиши, я отвечу. Может быть, и вправду, судьба? Если нет интереса, может, знаешь, у кого он есть, передай. Было бы просто интересно!» — пишет мужчина.

С развитием широкополосного доступа в Интернет через мобильные устройства заключенные очень часто заводят себе дружбу, а иногда и любовь по переписке через соцсети. Раньше для этого использовались объявления в разделе знакомств в бумажной прессе. Российский заключенный Денис Калинин проявил смекалку, отправив письмо в изделии, которые, видимо, производят своими руками заключенные немецкой тюрьмы. Зная о том, что их чехлы для гладильных досок поставляются в Россию, русский мужчина написал послание своим соотечественницам с предложением познакомиться.