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16 января 2018
15 января 2018
21:56  15 января 2018 0

«Я стала взрослой за один день». Пермская звезда «Интернов» рассказала о личных трагедиях

Светлана Пермякова не хочет регистрировать отношенияФото: Светлана Пермякова, Instagram

Пермская актриса и телеведущая Светлана Пермякова, известная ролями в сериалах «Солдаты» и «Интерны», рассказала о трагедиях и потерях, личной жизни и семье. Интервью артистка дала в студии программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Пермякова призналась, что очень болезненно переживала смерть родных: сначала умерли три родных брата актрисы, а затем ушла из жизни и ее мать. «Первый брат Андрюшенька ушел в два годика — ударило током. Для мамы с папой это было великое горе. У Васи, среднего, случился второй инфаркт, хотя он был спортсменом. Когда его не стало, мне было 15 лет. Я была в поездке. Вернулась, меня папа встретил на вокзале, опухший весь, заявил: „Вася умер“. Получается, что я приехала к похоронам: все так быстро прошло, но я стала взрослой за один день», — рассказала актриса.

Мама Пермяковой посвятила всю жизнь дочери и старшему сыну Сергею, передает Star Hit. Телеведущая призналась, что в зрелом возрасте ее брат начал злоупотреблять алкоголем. Актриса пыталась вразумить старшего брата, но не успела — он тоже умер от проблем с сердцем. После этого мать артистки ждала своего ухода и воссоединения с детьми. «Ушел Сережа, и мама тоже вместе с ним ушла. Это был ее первенец, которого она безумно любила и всегда поддерживала», — поделилась Пермякова.

Звезда кино объяснила, что в первом браке прожила всего несколько месяцев — оказалось, что супруг злоупотреблял алкоголем и был нечист на руку. Но именно он познакомил Пермякову с отцом ее единственного ребенка. «Я поняла, что это взрослый и ответственный человек. Он меня защищает, оберегает», — сказала артистка про нынешнего избранника Максима. Однако в личной жизни актрисы не все гладко: мать мужчины наотрез отказалась общаться со знаменитой невесткой, и Пермякова не стала идти против нее. Для звезды отечественного кино штамп в паспорте — формальность. «Макс, замуж не пойду за тебя. А вот венчаться… Только с тобой», — заявила актриса в студии программы.

Ранее «URA.RU» писало, как Светлана Пермякова покорила своих поклонников сексуальным нарядом. Артистка выложила в Instagram фото, где она предстала в смелом образе. Также «Федеральное агентство новостей» сообщало о том, что звезду «Интернов» задержала полиция: она пыталась расплатиться в пермском магазине фальшивой купюрой.

Ксения Томашова
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