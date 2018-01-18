21:00 18 января 2018 0

Идеология воровского мира все глубже внедряется в уральские школы ФОТО: Вадим Ахметов, URA.RU

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Сегодня 18 января. И вот самые интересные и важные новости за день:

В Екатеринбурге открылся штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Мы уже знаем, где он находится и как будет работать.

Правительству Свердловской области нашли нового министра по управлению госимуществом. Предполагаемый кандидат имеет серьезные связи.

Тема АУЕ (Арестантского уркаганского единства) добралась до уральских школ. В учебных заведениях у заключенных есть свои «смотрящие», которых заставляют собирать на общак на зону.

Секс-клип курсантов лётного училища стал настолько популярным, что его обсуждают на федеральном уровне. Например, мэр Екатеринбурга Ройзман заступился за будущих лётчиков, а у пилотов со стажем другое мнение. Рассказываем, как эротический клип расколол российское общество.

В Екатеринбурге разворачивается скандал: попытка спасти девушку на вечеринке переросла в массовую драку. Как все было, кто виноват в конфликте и каковы последствия — в нашем материале.

В уральском вузе для руководства построили роскошный туалет с позолотой и картинами. Уже известно, кто сделал университету такой шикарный подарок.