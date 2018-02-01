Тюменский губернатор отправился с докладом к Путину

12:20 01 февраля 2018 3

Доклад, который представит Якушев, готовила большая группа экспертов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев выступит 1 февраля на заседании президиума Государственного совета по вопросу развития промышленного потенциала регионов России. Совещание проведет глава государства Владимир Путин в Ростове-на-Дону.

Владимир Якушев по поручению президента России возглавляет рабочую группу по подготовке доклада на тему «Развитие промышленного потенциала регионов России». В пресс-службе губернатора пояснили, что в процессе работы над ним были получены и обработаны предложения от федеральных органов власти, всех субъектов РФ, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, общественных объединений предпринимателей.

«Рабочая группа сформировала предложения по направлениям и инструментам стимулирования, которые будут способствовать интенсивному росту промышленности во всех регионах, — отметил сам Якушев. — Абсолютное большинство экспертов выделило одни и те же проблемы развития реального сектора. Мы классифицировали их в соответствии с разделами доклада, который будет представлен на заседании президиума Госсовета».

В докладе рассмотрены вопросы формирования новых подходов развития промышленной политики регионов, повышения инвестиционной привлекательности регионов, развитие технологической базы, подготовки кадров, отдельно выделен сбыта продукции на внутреннем и внешних рынках. Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в работе группы по формированию доклада принимали участие секретарь Госсовета Игорь Левитин, министры Денис Мантуров, Антон Силуанов и другие.