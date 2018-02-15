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15 февраля 2018
11:03  15 февраля 2018 0

В маске и с розой во рту: в Telegram появились стикеры с тюменской экс-подругой Тимати. ФОТО

Пользователи мессенджера уже оценили нововведенияTelegram

В мессенджере Telegram появилась новая коллекция стикеров. Их героиней стала уроженка Тюмени, модель Алена Шишкова.

«Я так рада объявить, что Telegram недавно разработал новые стикеры с моим изображением и они уже доступны для скачивания! Проверьте их и скажите мне, что вы думаете», — написала Шишкова в Instagram, прикрепив скриншоты с коллекцией.

Иллюстраторы стикеров изобразили тюменскую модель в образе романтичной и серьезной, дерзкой и стеснительной девушки, в маске, с розой во рту, а также в роли ниндзя. Фанаты девушки уже успели оценить нововведения: «Теперь у меня две колонки стикеров: великие писатели и Алена. То, что я люблю… Очень красиво, тебе, несомненно, надо что-то выпустить с такими логотипами, на помаде не стоит останавливаться… Мне нравится очередность смайликов „Yes“, „I love you“. Дуров — молодец. Аленка, выходи замуж за Дурова».

Ранее стало известно, что у ХМАО появился собственная коллекция стикеров для мессенджера Telegram. Пакет изображений создали «Молодые журналисты Югры». Главным персонажем стал Чумик, проявляющий различные эмоции.

Иван Шестак
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