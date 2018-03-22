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22 марта 2018
17:06  22 марта 2018 0

Французы победили в конкурсе концепций Экспо-парка для Екатеринбурга. «URA.RU» публикует проект. ФОТО

Открытие представительства заявочного комитета ЭКСПО 2025. Екатеринбург , логотип, екатеринбург, ekaterinburg, world expo2025, expo 2025, экспо 2025
Екатеринбург борется за выставку с Баку и ОсакойФото: Анна Майорова © URA.RU
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Екатеринбург претендует на "ЭКСПО 2025"
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Французское архитектурное бюро «Бешу и партнеры» выиграло конкурс на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию Экспо-парка в Екатеринбурге. Победителя в номинации сегодня, 22 марта, определили члены жюри во главе с губернатором Евгением Куйвашевым. «URA.RU» удалось получить рендеры из проекта, с которым победили французы.

«Бешу и партнеры» ранее занимались проектированием Экспо-парков в Милане и Шанхае, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. В концепции для Екатеринбурга авторы уделили особое внимание полифункциональности инфраструктуры и предложили построить на берегу пруда музей-отражение уральской идентичности и арт-галерею мировых достижения человечества.

Судя по изображениям, которые оказались в распоряжении «URA.RU», на набережной появится здание в виде огромной чаши. Само побережье иностранцы предложили превратить в прогулочную зону со скамейками прямо у воды. Также французы предусмотрели в своей концепции мост через Верх-Исетский пруд, начиная от Большого конного полуострова.

«Заявки на участие в конкурсе по разработке концепции развития Экспо-парка поступили из России, Республики Беларусь, Франции, Италии, Японии, Польши, Великобритании и США. Все они были тщательно изучены конкурсной комиссией», — отметили в ДИП.

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Эту концепцию жюри признало лучшей на конкурсе Фото: Источник URA.RU © URA.RU

Экспо-парк в Екатеринбурге построят в случае, если город получит право на проведение международной выставки Экспо-2025. За проведение мероприятия также борются Баку (Азербайджан) и Осака (Япония).

Ранее президент России Владимир Путин одобрил концепцию создания в Екатеринбурге «умного города» в рамках заявочной кампании «Экспо-2025». Тогда сообщалось, что на площадке в 555 гектаров на берегу Верх-Исетского пруда появятся монорельсовая линия и научно-образовательный кластер.

Сергей Дианов
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