17:06 22 марта 2018 0

Екатеринбург борется за выставку с Баку и Осакой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Французское архитектурное бюро «Бешу и партнеры» выиграло конкурс на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию Экспо-парка в Екатеринбурге. Победителя в номинации сегодня, 22 марта, определили члены жюри во главе с губернатором Евгением Куйвашевым. «URA.RU» удалось получить рендеры из проекта, с которым победили французы.

«Бешу и партнеры» ранее занимались проектированием Экспо-парков в Милане и Шанхае, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. В концепции для Екатеринбурга авторы уделили особое внимание полифункциональности инфраструктуры и предложили построить на берегу пруда музей-отражение уральской идентичности и арт-галерею мировых достижения человечества.

Судя по изображениям, которые оказались в распоряжении «URA.RU», на набережной появится здание в виде огромной чаши. Само побережье иностранцы предложили превратить в прогулочную зону со скамейками прямо у воды. Также французы предусмотрели в своей концепции мост через Верх-Исетский пруд, начиная от Большого конного полуострова.

«Заявки на участие в конкурсе по разработке концепции развития Экспо-парка поступили из России, Республики Беларусь, Франции, Италии, Японии, Польши, Великобритании и США. Все они были тщательно изучены конкурсной комиссией», — отметили в ДИП.

1/6 Эту концепцию жюри признало лучшей на конкурсе Фото: Источник URA.RU © URA.RU

Экспо-парк в Екатеринбурге построят в случае, если город получит право на проведение международной выставки Экспо-2025. За проведение мероприятия также борются Баку (Азербайджан) и Осака (Япония).

Ранее президент России Владимир Путин одобрил концепцию создания в Екатеринбурге «умного города» в рамках заявочной кампании «Экспо-2025». Тогда сообщалось, что на площадке в 555 гектаров на берегу Верх-Исетского пруда появятся монорельсовая линия и научно-образовательный кластер.