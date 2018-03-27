14:59 27 марта 2018 6

Актрису «парализовала трагедия» ФОТО: Юлия Михалкова, Instagram

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова выразила соболезнование родным погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Актриса также озвучила свою точку зрения на причины трагедии.

«Траур в сердцах миллионов. Хотела написать вчера, но было чувство парализованности от этой трагедии», — пояснила Михалкова в Instagram. Уральская актриса добавила, что у нее есть своя версия причин случившегося. «Я сегодня остро поняла, что люди погибли не от огня. Они погибли от халатности, алчности и равнодушия ответственных лиц, которые где-то закрыли глаза на проблему, здесь махнули рукой, тут понадеялись на авось», — пояснила Михалкова. При этом она понадеялась, что трагедия в Кемерове станет хорошей «встряской», и призвала россиян начать относиться друг к другу внимательнее и добрее.

Подписчики поддержали Юлию: «Боль, слезы, страшно жить… То аквапарк, то „Хромая лошадь“… Деньги решают. У нас цивилизация потребления. Пока стяжательсво в умах, так оно и будет всегда… Здесь нужен ого-го какой характер! Но начинать, безусловно, нужно», — отметили они.

Во время страшного пожара, случившегося в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта, по предварительным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Источники в администрации региона сообщили о скорой отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.