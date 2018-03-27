{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 марта 2018
14:59  27 марта 2018 6

Михалкова из «Уральских пельменей» назвала виновников трагедии в Кемерове. «Люди погибли не от огня»

Актрису «парализовала трагедия»ФОТО: Юлия Михалкова, Instagram
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
все новости сюжета

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова выразила соболезнование родным погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Актриса также озвучила свою точку зрения на причины трагедии.

«Траур в сердцах миллионов. Хотела написать вчера, но было чувство парализованности от этой трагедии», — пояснила Михалкова в Instagram. Уральская актриса добавила, что у нее есть своя версия причин случившегося. «Я сегодня остро поняла, что люди погибли не от огня. Они погибли от халатности, алчности и равнодушия ответственных лиц, которые где-то закрыли глаза на проблему, здесь махнули рукой, тут понадеялись на авось», — пояснила Михалкова. При этом она понадеялась, что трагедия в Кемерове станет хорошей «встряской», и призвала россиян начать относиться друг к другу внимательнее и добрее.

Подписчики поддержали Юлию: «Боль, слезы, страшно жить… То аквапарк, то „Хромая лошадь“… Деньги решают. У нас цивилизация потребления. Пока стяжательсво в умах, так оно и будет всегда… Здесь нужен ого-го какой характер! Но начинать, безусловно, нужно», — отметили они.

Во время страшного пожара, случившегося в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта, по предварительным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Источники в администрации региона сообщили о скорой отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров