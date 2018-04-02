Уткин назвал пермский «Амкар» проституткой

14:38 02 апреля 2018 0

Футбольный комментатор не постеснялся в выражениях ФОТО: Василий Уткин, Telegram

Известный футбольный комментатор и спортивный журналист Василий Уткин не стеснялся в выражениях, говоря об «Амкаре» из Перми. Победу клуба он назвал «галимым позором», а директора клуба предложил переименовать в «сутенера».

Как заметил Уткин в Telegram, «Победа Амкара в Черкизово совершенно никак не меняет того обстоятельства, что история с этим матчем и его метаниями в течение суток по просторам нашей необъятной Родины — галимый позор». Далее он добавил: «Амкар — типичная разводящая проститутка, и генеральный директор в нем может переназваться генеральным сутенером. А мы поедем в Хабаровск. Не хотите — перебейте цену. И мы идем к вам!». Уткин продолжил: «не подготовить поле за месяц, не иметь возможности принимать матчи в Перми к апрелю — это дно». При этом комментатор признал мастерство игроков клуба-банкрота: «Победа над лидером — круто. За это аплодисменты». В 24-м туре чемпионата России пермский «Амкар» обыграл московский «Локомотив» со счетом 2:1.

Как сообщало «URA.RU», в конце марта «Амкар» попросил у властей Пермского края еще 40 миллионов рублей из бюджета на поддержание деятельности команды в 2018 году. Первый транш футболисты получили в феврале этого года. В свою очередь, министр спорта Прикамья Олег Глызин заявил, что финансирование профессиональных спортивных клубов будет осуществляться по системе «50/50». Половина средств выделит бюджет, а вторую половину изыщет руководство клуба самостоятельно.

Уткин ранее жестко прошелся по «нищему» «Амкару», который перенес игру в Хабаровск. При желании президент клуба «может просто ради румянца на щеках силами одной лопаты очистить трибуны от снега», а его жена с подругами — «высушить поле силами пары-тройки бытовых фенов», — отметил комментатор.